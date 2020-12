El jamón ibérico de Lidl desata la locura (y te contamos por qué)

03 de diciembre de 2020 (17:20 CET)

El jamón es un elemento que no puede faltar en tus comidas de Navidad. Y qué mejor que servirlo recién cortado, evitando esos packs en los que ya está loncheado que, al margen de ser más caro, nunca llegan a tener esa calidad que obtenemos cuando compramos un jamón sin despiezar.

Por eso en estas fechas es habitual que, quién más quién menos, decida comprar una pata de jamón o regalarla a sus allegados. Y si todavía no lo has hecho o no te habías planteado hacerlo, quizás este sea el momento de dar el paso adelante. Sobre todo con las promociones en jamón que Lidl estos días. Un jamón que desata la locura entre los consumidores, pues estamos ante productos de altísima calidad que están a un precio de risa. No te arrepentirás de tu compra.

La cadena de supermercados tiene en oferta cuatro de sus variedades, que van desde un jamón serrano convencional hasta una paleta de bellota ibérica, y que ninguno de ellos supera los 100 euros, estando todos por debajo de su precio de mercado.

Jamón serrano bodega – 39 €

Es el más sencillo de todos. Cuenta con 11 meses de curación a la sombra y viene embasado al vacío. Su gramaje es de entre 6 y 7 kilos. Es decir, cuesta unos 5,18 euros el kg.

Paleta de cebo ibérica 50% raza ibèrica – 52 €

Por 13 euros más podrás tener esta paleta de cebo ibérica que cuenta con 14 meses de curación. Su gramaje es de entre 4,5 y 5 kilos. Es decir, el kilo no cuestamás de 10,40 euros.

Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica – 89 €

Será una fantástica adquisición. Cuenta con una calidad superior al anterior, al haber pasado por un proceso de curación a la sombra de 24 meses. Su gramaje es de entre 7,5 y 8,5 kilos, lo que nos deja un precio de 11,13 euros el kilo. Antes costaba 119 euros, con lo que te ahorras un 25%.

Paleta de bellota ibérica 50% raza ibérica – 99 €

La lista la cierra esta paleta de bellota. Ha sido curado durante 20 meses, viene embasada al vacío y semi-deshuesada. Su gramaje está entre los 4 y los 4,5 kilos, con lo que el kilo está sobre los 19,80 euros. Es el más caro, pero también cuenta con una calidad excelente. No te decepcionará.

