El nuevo Satifyer que apunta a top ventas en Navidad: hace algo que no hace ninguno

11 de diciembre de 2020 (21:05 CET)

Se avecinan unas fiestas navideñas en las que nos tocará elegir con quién queremos pasarlas. Si no queremos saltarnos las restricciones por la pandemia del COVID-19, tendremos que hacer una criba y elegir con quien nos juntamos este año. Y el número de personas será bastante reducido.

No obstante, la marca LELO te proporciona un fiel amigo para que no estés tan sola estas navidades y que no te fallará en los momentos más importantes.

Máxima potencia en el momento preciso

Hablamos del Satisfyer SONA 2 Cruise, un juguete sexual que te ayudará a librarte del estrés y a disfrutar de tus ratos de soledad e intimidad.

Actualmente puede ser tuyo a un precio rebajado de 118,15 euros. Y te preguntarás: ¿en qué se diferencia del resto? Pues en algo muy importante. Atención.

Este Satisfyer cuenta con la tecnología SenSonic Cruise Control. Esta consiste en que el dispositivo es capaz de reservar el 20% de la batería para ejercer su potencia fuerza en el momento que desees. De esta forma no tendrás que preocuparte en el caso de que llegues al clímax y no cuentes con la energía suficiente para tener un final feliz en condiciones. Disfrutarás de tus orgasmos como nunca.

El Satisfyer de LELO no dejará nada que desear

“Toda una nueva sensación para alcanzar todo un nuevo tipo de orgasmo. Si alguna vez deseaste que el clímax fuera aún más intenso, acabas de encontrar el objeto perfecto. SONA™ 2 Cruise es el mayor avance de la última década en la búsqueda de nuevos orgasmos. Con la tecnología SenSonic™ estimularás más áreas del clítoris que nunca antes”, define la marca en su página web.

Su funcionamiento es muy sencillo. Tan solo tendrás que presionar con fuerza el SONA 2 Cruise con fuerza contra el cuerpo y liberará la potencia reservada para que, como explica la firma, “nada se interponga en el camino a un orgasmo impresionante”.

Y si no te convence y te conformas con algo más sencillo, siempre puedes acudir a Amazon y hacerte, por ejemplo, con este satisfyer de Fidech, disponible por solo 28,99 euros.