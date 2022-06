El vestido de lentejuelas de Sfera con el que triunfarás en tus eventos de verano

Durante los últimos meses Sfera ha conseguido abrirse camino entre las cadenas de ropa convencionales con las novedades más rompedoras y parece que no ha bajado el ritmo. Si su meta era estar presente en todas las bodas y eventos de verano, va camino a conseguirlo y es que no te podrás resistir a sus nuevas colecciones.

Leer más: Ser la invitada perfecta cuesta muy poco en Sfera

Los eventos formales o las ceremonias como bodas o comuniones nos despiertan siempre algún que otro dolor de cabeza a la hora de tener que decidir qué vamos a ponernos. Es por ello que basta con echar un ojo a las nuevas colecciones de Sfera para conseguir multitud de ideas de cara a esas ocasiones.

El nuevo vestido de lentejuelas de Sfera que será tu salvación para los eventos de verano

Encontrar el vestido perfecto para tu próxima boda o el conjunto ideal para esa comunión que tienes fijada en apenas unas semanas y además no gastarte más de 30 euros sería todo un sueño. Pues Sfera te ofrece la posibilidad de arrasar con un vestido de lentejuelas que es toda una apuesta segura.

Se trata de una prenda con un estampado inspirado en la moda retro en tonos pastel donde el azul es el claro protagonista. Está confeccionado en un corte evasé de lo más elegante y favorecedor para todo tipo de cuerpos. Una de sus particularidades más llamativas es su diseño de lentejuelas a lo largo de todo el tejido.

Podrás combinarlo fácilmente con unos tacones sencillos o incluso unas sandalias con cuña y si además le añades los complementos adecuados conseguirás un outfit de lo más rompedor, ¡todos te preguntarán dónde te has comprado ese vestido! Por lo que si aún no has decidido qué llevar a esos eventos, esta puede ser la solución que estabas buscando.

Además, no será una de esas prendas que compras para una ocasión especial y nunca vuelves a ponértela, sino que podrás utilizarlo tanto para ir de fiesta como en cenas con amigos combinándolo con unas sandalias planas para darle un aire más informal. Si ha conseguido convencerte, el precio lo hará aún más, y es que puedes hacerte con este vestido en tiendas físicas de Sfera o en su página web por tan solo 29,99 euros.