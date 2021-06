Élite ya se encuentra liderando en el TOP 1 en España y en toda Latinoamérica en tan solo un fin de semana. Netflix estrenó el pasado viernes 18 de junio la cuarta temporada de la ficción adolescente.

En esta etapa la serie está demostrando que aún tiene mucho recorrido y que lo puede hacer perfectamente con personajes nuevos.

En las tres primeras temporadas se cerraba un círculo y muchos protagonistas decidieron abandonar, en esta cuarta lo harán otros, pero no queremos hacer spoilers si aún no la has visto. Los antiguos alumnos han dado paso a los nuevos, que también nos han conquistado.

Parece que en ‘Élite‘ se tocan todos los temas que podrían preocupar a un adolescente, pero no. Límites no es precisamente la palabra que te viene a la mente cuando te hablan de la ficción. Precisamente, esta serie no se podría haber hecho tal y como la conocemos en la televisión convencional.

Netflix descartó un personaje de Élite

Carlos Montero, el creador de la serie, cuenta que hay una trama que no han podido contar en estas cinco temporadas y que le hubiese gustado para darle en sitio que le corresponde. Se trata de un término muy de moda en la actitud, las personas no binarias, aquellas que no se corresponden ni con el sexo masculino ni el femenino.

“No tuvo que ver con la historia. Fue porque no habíamos encontrado al actor que queríamos”, explica el creador sobre un proceso frustrado y frustrante para una serie que ya había dado un paso adelante en el retrato natural y desprejuiciado de las parejas homosexuales a través de la popular historia de Omar y Ander.

Los protagonistas de la 4ª temporada de la serie Élite, en Netflix.

Buscaban a un actor realmente binario para el personaje, pero terminaron descartándolo. “Sabíamos que era un problema con las sensibilidades actuales y al final entre Netflix y nosotros llegamos a la conclusión de que era mejor no hacerla”, confiesa el máximo responsable creativo de Élite.

Netflix ya se llevó las críticas con la última temporada de ‘La casa de papel’, donde se contrató a Belén Cuesta para ser una atracadora infiltrada transexual. Muchas personas no entendieron como no usaron para este papel a una persona trans de verdad.

“Pues pienso que ojalá algún día las actrices transgénero tengamos las mismas oportunidades que las actrices cisgénero, pero lamentablemente aún queda mucho por hacer. Al menos Belén no es un chico con peluca haciendo de trans, eso lo agradezco”, criticó la Jedet en su momento.