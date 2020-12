No es que sea precisamente un secreto que España es tierra de vinos. De muy buenos vinos. Muchas de las mejores bodegas del mundo están en nuestra tierra, donde el vino forma parte de la gastronomía ibérica desde hace ya muchos siglos.

Es por eso que los amantes del vino suelen tener muy en cuenta varias guías que, evidentemente, guían sobre los mejores vinos de cada año en particular. En nuestro país son dos las que muchos ven como las más adecuadas a la hora de saber qué botellas son las imprescindibles: la Guía Peñín y la Guía de Vinos Gourmets.

El mejor vino tinto de la Guía Peñín

En el caso de la primera, este año 2021 será el trigésimo primer año consecutivo que se realiza y, para sorpresa de muchos, Vega Sicilia no aparece entre sus vinos con máxima puntuación.

De hecho, son dos los que se han llevado un 99 sobre 100, la máxima puntuación posible que se otorga en este guía. El primero de ellos es el Peñas Aladas GR 2014, Domingo del Águila DO Ribera del Duero. Su precio es de 188.95 euros.

Como apuntan en la citada guía, “Peñas Aladas es un vino excepcional, soberbio, intenso, estructurado, con un toque calizo que le aporta mucha tensión en boca. En esta añada encontramos un interesante matiz herbal más marcado que en anteriores añadas. La boca es larga y es, sin duda, uno de los vinos que más nos hizo sonreír en la sesión de cata de tintos”.

El segundo mejor vino con también 99 sobre 100 es Dominio do Bibei 2017 DO Ribeira Sacra. En la guía Peñín hablan de él como “un vino herbal, con fruta roja, fresco, ácido, mineral, largo, un vino de largo recorrido que representa fielmente el concepto de vino atlántico gallego, de poco color, pero de mucho sabor. Para llegar a embotellar un vino así no se ha utilizado ningún elemento susceptible de enturbiar su lugar de origen, como el raspón, con el objetivo de reflejar lo mejor posible sus suelos, graníticos y pizarrosos, y el carácter de la uva brancellao, presente en este vino hasta el 95%”.