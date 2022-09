Vuelve el estilo bohemio, Mango tiene el vestido midi perfecto para cualquier ocasión

Hay algo sobre los vestidos bohemios que simplemente jamás pasarán de moda. Quizá es el hecho de que su estampado hace completo a un outfit y no necesitas más accesorios en tu look, que con su uso es más que suficiente y no hay que meterle más.

Aunque este estilo de diseño es perfecto para días de verano, hay que admitir que algunos siguen funcionando durante la temporada de otoño. Hubo un tiempo en el que se utilizada el término ‘moda bohemia’ de manera despectiva, asociándolo a una personalidad libre y creativa.

No obstante, sí que estamos actualizando nuestro armario de otoño y completamente obsesionadas con esos vestidos de entretiempo vaporosos para hacer la transición perfecta. Hay muchos diseños que nos han encantado pero el más especial, el que nos va a dar más energía y nos va a quedar fenomenal es uno estilo bohemio y cruzado, estilo pareo que hemos encontrado en Mango.

Un vestido que se pasa el juego

Con este vestido midi y camisero, estampado muy bohemio, de mangas largas y tejido satinado, Mango se ha pasado el juego. Es un vestido atrayente, con un estampado que no pasa de moda y detalles como el diseño cruzado hace un tipazo a pesar de ser un vestido recto y fluido. ¡Un flechazo!

¿Tienes una boda en otoño? Es perfecto, ¡sin duda! Es un vestido sin edad y que favorece a todos los cuerpos. Y no solo eso, es una prenda que nos parece elegantísimo para ponértelo tanto para ir a la oficina como para tener sea cita que te encanta con unas botas cowboy o unas botas de tacón.

Tiene un precio de 49,99 euros y puedes encontrarlo en la página web de Mango o en la tienda física disponible en todas las tallas de la XXS a la XXL. ¡Aprovecha esta oportunidad!