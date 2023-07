La falda larga estilo boho de BERSHKA que querrás combinar con todos tus looks este verano

Estamos en temporada de rebajas, pero son muchas las cadenas de ropa que aún siguen lanzando propuestas de temporada para este verano, ¡y algunas no dejan de sorprendernos! En lo que respecta a Bershka, no solo nos ha sorprendido con su nueva colección «Millenium«, sino que además cuenta con opciones de lo más versátiles, perfectas para añadir a nuestra colección más veraniega.

Si aún no has terminado de reforzar tu colección de cara a los próximos meses y ya no encuentras nada interesante en las rebajas, tal vez consigas sorprenderte con algún que otro artículo de nueva colección, ¡a precios mucho más asequibles de lo que imaginas! Las prendas veraniegas suelen destacar por su carácter llamativo y atrevido, pero también podemos encontrar opciones mucho más discretas y ponibles.

La falda boho de Bershka que no tardará en agotar existencias

Cuando las diferentes cadenas o marcas de ropa lanzan sus nuevas colecciones, siempre hay alguna que otra prenda que se convierte en amor a primera vista y estamos seguros de que acabará siendo todo un éxito. Eso nos ha ocurrido precisamente con esta cómoda falda de estilo boho de Bershka, que no tardaremos en ver en los perfiles de las influencers más importantes del país, ¡ofrece un gran abanico de posibilidades de combinación!

No solo podría ser una buena opción para añadir a tu fondo de armario, es que estamos seguros de que no te la querrás quitar en todo el verano. Es una falda cómoda y favorecedora, ¡y además es muy sencilla de combinar! Quedará genial con las sandalias planas de MaryPaz, pero también con unas zapatillas básicas para atuendos más informales.

Se trata de una falda larga en tono banco con una cintura de tiro alto y elástica estilo nido de abeja, para que te la puedas poner de forma cómoda y rápida, además de adaptarse perfectamente a tu cuerpo y a tu silueta. Tiene una abertura pronunciada en la parte lateral delantera de la prenda, pro lo que además ofrece una gran libertad de movimiento.

Cuenta con un bajo acabado en volante y su caída suave y ligera la convierten en la prenda perfecta para afrontar esos días calurosos de verano. Puede encajar tanto en conjuntos más informales como con otros más elegantes y está disponible tanto en tiendas físicas de Bershka como en su página web a un precio de 29,99 euros, ¡merece mucho la pena!