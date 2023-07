¡G-STAR tira la casa por la ventana! La selección de camisetas rebajadas ideales para tus looks de diario

Cuando decidimos renovar o reforzar nuestro fondo de armario, siempre es importante tener en cuenta todas las secciones para poder contar con diferentes posibilidades de combinación de cara a cualquier ocasión. Sin embargo, a menudo acabamos olvidando una de las secciones más importantes y utilizadas, y es la de básicos. Sin embargo, estas propuestas de las rebajas de G-Star te ayudarán a completar esa parte de tu armario.

Puede que no sean prendas con diseños atrevidos o diferentes, pero los básicos son de vital importancia a la hora de realizar combinaciones. Suelen ser prendas muy sencillas de conjuntar, cómodas y versátiles, además de que son a las que más uso vamos a darle. Es por ello que siempre debemos tenerlas en cuenta, y con esta selección de G-Star dejarás tu fondo de armario bien surtido y al mejor precio.

Camiseta Raw Optic Slim

Empezamos por algo sencillo, pero es que está disponible a tan buen precio que no hemos podido resistirnos. Se trata de una camiseta básica en tono mostaza y de manga corta, con un diseño de corte ajustado con el bajo redondeado. Incorpora un gráfico RAW en el pecho y podrás encontrarla con un descuento del 50%, a un precio final de 19,97 euros.

La camiseta básica de G-Star en tono mostaza. Foto: G-Star

Top con espalda abierta

Esta propuesta entra dentro de la sección de básicos por su tono liso y diseño sencillo en la parte frontal, pero cuenta con detalles de lo más originales. Se trata de una camisa sin mangas con la cintura acanalada. Cuenta con un cuello estilo mao con un cierre de botón por la parte de detrás. Tiene una abertura pronunciada en la parte posterior rematada con un ribete ancho, e incorpora botones en la parte inferior para acortar la abertura. Está disponible tanto en color oliva como en negro a un 50% de descuento, con un precio final de 29,97 euros.

Camiseta de manga larga Henley Slim

Por último, pero no menos importante, hemos seleccionado una de esas camisetas que combinan con todo y que puedes utilizar para todo tipo de look, ¡viene genial cuando no sabes con qué combinar una parte de abajo! Se trata de una camiseta con un cuello redondo adornado con una pequeña tapeta de botones. Las mangas largas cuentan con un corte ligeramente ampliado y estrecho, y está disponible tanto en color negro como en morado, con un descuento del 40% y a un precio final de 47,97 euros.

Una pequeña selección de algunos de los artículos más llamativos de las rebajas de G-Star, toda una apuesta segura para completar la sección de básicos de tu fondo de armario. Ahora están disponibles con descuentos de lo más asequibles, por lo que no te puedes perder su sección de rebajas. Además, se trata de prendas de gran calidad, por lo que podrás tenerlas contigo durante años, ¡nunca pasan de moda!