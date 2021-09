Guiño a Gaudí en la última creación que H&M trae a España

¡Sorpresa! A cuadros nos ha dejado H&M, y nunca mejor dicho porque en esta ocasión vamos a hablar de decoración y no de ropa. ¿Cómo te has quedado? Igual que en su momento dio el paso Zara con sus tiendas Home, ahora también lo ha hecho H&M. Las principales marcas ‘low cost’ no se conforman con hacerse con el liderazgo en ropa, también lo quieren lograr en tu hogar.

Ahora decorar una casa, tenerla siempre a la moda con la última tendencia y a un precio económico es posible gracias a H&M Home. Dar un toque de estilo a tus estancias ya no es algo que requiera un importante desembolso económico, ni tampoco un gran esfuerzo físico.

Es cierto que a veces te apetece hacer reformas para conseguir tu hogar deseado, sin embargo meterse de lleno en obras da mucha pereza, por eso con pequeños detalles puedes dar un giro de 180 grados a tu casa.

Dale un cambio a tu hogar con estos jarrones de cerámica

Apuesta por renovar los textiles, tapizar los muebles, incluir algunos elementos decorativos, son cambios pequeños que dan mucho juego.

H&M Home nos presenta unos jarrones absolutamente espectaculares que va a necesitar nuestro hogar. Son unos diseños muy estilosos y asequibles.

A H&M le gustan los objetos con formas abstractas y con algo de movimiento, por eso decimos que estos jarrones podrían ser un claro homenaje a Gaudí o incluso a Dalí por su surrealismo.

Seguro que si eres de las que te gusta la originalidad y sorprender a tus invitados, estos jarrones que te presentamos te van a encantar. Captarán todas las miradas.

Son unos jarrones de cerámica co un diseño asimétrico. Están en color beige oscuro y claro. Una pieza de tonalidad combina muy bien. Su precio es de 17,99 euros.

“Jarrón de cerámica con orificio decorativo en un lado. 19,8 cm en el punto más ancho. Alto 20 cm“, lo definen en la web de H&M. En la web encontraréis muchos más elementos decorativos a precios muy asequibles.