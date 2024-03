Los helados de Mercadona japoneses virales en redes sociales

Este invierno, los helados de Mercadona siguen deleitando a sus clientes con opciones de postres irresistibles que trascienden las estaciones. Tras el rotundo éxito de sus helados mochis durante el pasado verano, la cadena de supermercados vuelve a conquistar los paladares con esta deliciosa y original propuesta.

Los mochis, pequeñas bolitas de helado envueltas en una fina capa de masa de arroz glutinoso, se convierten en la sensación culinaria japonesa que brinda una experiencia única y exquisita en cada bocado. Descubre cómo Mercadona reinventa el placer helado, ofreciendo a sus clientes una opción de postre innovadora que promete convertirse en el deleite invernal de todos los amantes del dulce.

La variedad de mochis japoneses en la sección de helados de Mercadona

El mochi es un dulce de origen japonés, elaborado con una masa blanda de arroz (conocido como arroz glutinoso), relleno de helado y espolvoreado con almidón. Mercadona ofrece en sus tiendas dos versiones del exitoso postre oriental: exótico coco y refrescante mango.

Una caja de mochis de Mercadona sabor Mango.

Estos mochis helados son de origen japonés y resultan ideales para cualquier postre, una auténtica receta para chuparse los dedos. Además, se han presentado en cajas de 6 unidades. El de coco está hecho de masa de arroz para mochi sabor vainilla rellena de helado de leche con coco, mientras que el de mango está relleno de sorbete de esta fruta tropical y ambas tienen un precio de 2,80 euros.

Mercadona ha explicado a través de su página web que «este postre cuenta con una gran aceptación entre los clientes que han reclamado su vuelta a nuestro lineal para poder darse este capricho refrescante y exótico». Son una buena opción para cualquier estación, y además el pasado verano Mercadona añadió una novedad: los mochis de cheescake.

Una caja de mochis de Mercadona sabor Coco.

Las obleas de Mercadona para hacerte tus propios helados

No obstante, más allá de estos mochis esde Mercadona están al tanto del hecho de que muchos no están por la labor de jubilar definitivamente al verano, al menos no esos postres tan representativos de esa época del año, ¡aún estando en diciembre! Esto es algo que demuestran con productos como el que presentaremos hoy.

Son muchos los helados que podemos encontrar ya en los lineales de helados de Mercadona, tanto de la marca Hacendado, como de otras marcas. Sin embargo, ahora, en la cadena valenciana, han decidido brindarnos la posibilidad de elaborar nuestros propios helados también en diciembre, y lo hacen con las obleas para helado de Hacendado a un precio de 0,70 euros.

Una caja de obleas para helado de Hacendado.

Un producto que, en resumidas cuentas, consiste en un total de 24 unidades de barquillo de galleta las cuales podremos utilizar para recubrir los helados de nuestros sabores favoritos y, de este modo, crear nuestros propios sándwiches de helado, siendo posible combinarlo con cualquier de los helados de tarrina de Mercadona.

Un producto que cuenta entre sus ingredientes con harina de trigo, almidón de trigo, cacao en polvo, aceite de coco y emulgente, entre muchos otros, teniendo como resultado uno de los mejores barquillos caseros que podemos encontrar en el mercado. Y por cada 100 gramos de barquillo, el aporte calórico asciende a las 390 calorías, ¡un producto que ha enamorado a los amantes de los helados!

El helado más saludable para los amantes del chocolate

Por otro lado, con el objetivo de hacer este postre más accesible para todo el mundo, han lanzado al mercado un helado de agua con sabor a chocolate de la sección de helados de Mercadona. Un producto que ha captado en gran medida la atención de todo el mundo, no solo por lo innovador de sus ingredientes, sino también por su excelente sabor.

Una tarrina de helado de chocolate negro de Mercadona.

Y es que, entre sus ingredientes, a nivel puro solo podemos encontrar agua, cacao y azúcar. Eso sí, luego cuenta con algunas proteínas de leche y estabilizante para brindar un sabor aún más intenso al producto. Sin embargo, a nivel general, lo realmente importante son estos tres ingredientes que lo conforman.

Algo que, a pesar de dar vida a un helado con altas dosis de azúcar, con un total de 22 gramos de azúcar por cada 100 de producto, es, a niveles generales, un postre relativamente saludable: tiene un aporte calórico de 111 calorías por la misma cantidad de producto, y, además, es un helado sin gluten, por lo que nos hallamos ante un producto apto para celiacos.

Un helado que amplía la ya de por sí la extensa lista de helados de Hacendado con la que podíamos toparnos en los lineales de la cadena valenciana, pero, en esta ocasión, con un producto totalmente innovador. Un postre que podemos encontrar en Mercadona en packs de 10 unidades por un precio de tan solo 1,70 euros.