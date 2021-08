H&M juega la carta secreta de las diseñadoras en su último vestido: el truco que disimula todas las barrigas

El color negro es uno de los más amados por las diseñadoras. Coco Chanel lo introdujo estableciéndolo como sinónimo de elegancia. Este color se dejó de relacionar con el luto. Desde ese momento, el negro se ha convertido en el color más usado para vestirse. Prendas de este tono no faltan en ningún armario. Son imprescindibles. Además, combinan con cualquier otro color.

El vestido con el que irás elegante sin marcar barriga

Si te gusta el color negro y buscas un vestido que te haga una silueta envidiable para este verano, H&M tiene la prenda que estabas buscando. Es un vestido que tiene truco, el que usan las diseñadoras. Esta prenda pertenece ya a la nueva colección de la firma. Así que no lo encontrarás de rebajas. Es un vestido midi, largo hasta la rodilla. Te sentará como un guante ya que es sinónimo de elegancia. Y reducirá tu barriga gracias a su forma adaptada a cualquier cuerpo.

Tiene el cuello redondo, una silueta ceñida y un ligero brillo, con una cremallera oculta y las mangas cortas tipo japonesas. Pero lo más especial de este vestido de H&M es la costura que lleva incorporada en la cintura, con detalle anudado en el lateral, para dar un ligero efecto drapeado.

Este truco hace que el vestido no se ciñe a tu barriga. Así no solo oculta la barriga, sino que además estiliza. Y aunque no esté de rebajas, su precio es increíble 19,99 euros, al alcance de cualquier bolsillo. Este vestido lo tiene todo para triunfar. Un ‘look’ muy favorecedor para cualquier ocasión.