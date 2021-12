H&M lo anuncia como un vestido maxibrillante y cuando lo ves confirmas que no sólo es así, si no que también tiene un toque de glamour excepcional

La Navidad está a la vuelta de la esquina y no podemos creer que todavía no tengas tu vestido brillante. En estas fechas las principales marcas ‘low cost’ se ponen de gala, y más ahora que han desaparecido las restricciones y podremos vivir unas fiestas más parecidas a las de antes de la pandemia. Nos gusta ir elegantes e impresionar a los presentes. Para ello necesitamos un buen vestido y eso no quiere decir que tengamos que desembolsar una gran cantidad de dinero.

El vestido que querrás ponerte estas navidades

En las principales tienes ‘low cost’ encontramos vestidos con mucho brillante, lentejuelas, colores metalizados y fabricados en terciopelo o tul. ¿Ya has fichado el tuyo? Si todavía no tienes ninguno o te han quitado el que te gustaba en tus narices, no desesperes. Las marcas, como H&M, aún tienen grandes sorpresas para ti.

La firma sueca ha sacado en su última colección varios vestidos para estas fiestas, pero aún se guarda un as bajo la manga para cuando queden tan solo unos días. Pone toda la carne en el asador porque sabe perfectamente que este vestido que te vamos a enseñar es una auténtica joya y va a volar en horas, ya no decimos en días.

Hablamos de un vestido con el que los invitados necesitarán unas gafas de sol para mirarte. Es brillo. Ideal para estas fiestas, cenas de empresa, o incluso para cualquier otro evento como puede ser una boda. Le sacarás partido. H&M nos cuenta que es un vestido midi en tejido con brillo. Modelo de corte relajado con escote de pico, mangas raglán largas y costura asimétrica en la cadera. Sin forrar.

Solo estará disponible en gris oscuro. Las tallas irán de la XS a la XXS, es muy holgado así que toda podréis tener uno. Su precio es realmente económico. Tan solo 19,99 euros. ¿Cuándo se pondrá a la venta? De momento solo nos aparece el mensaje de ‘Próximamente’, así que te hará falta poner los cinco sentidos para no quedarte sin él.