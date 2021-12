H&M tiene un vestido de tul con volumen que parece sacado, sin exagerar, de una pasarela de moda prêt-à-porter

Llévate las manos a la cara como Macauly Culkin cuando se queda solo en casa y se afeita. Menudo grito. Sí, la Navidad está a la vuelta de la esquina y aún no sabes que ponerte. De hecho has mirado en tu armario y no tienes nada que te apetezca. Tranquila, tenemos la solución de última hora.

Con la llegada de las navidades las principales marcas ‘low cost’ se han vestido de gala. Brillantes, lentejuelas, terciopelo, colores metalizados y tul. No falta ningún vestido con estas características. Denotan fiesta y estilo. Nos hemos dado un paseo por H&M y hemos encontrado el vestido que necesitarás para estas fechas, pero también para cualquier otro evento, ya que va a ser la prenda más valiosa de tu armario.

El vestido de la mayor calidad para arrasar esta Navidad y las próximas

Te presentamos un vestido de tul que solo se vende de forma online, o más bien se venderá, porque de momento H&M lo anuncia como próximamente. Está esperando que se acerquen aún más las navidades porque sabe que arrasará en ventas y se queda alguna unidad se acabará el primer día de rebajas.

Es una prenda más cara que el resto, pero es muy duradera y no pasará de moda. Podrás comprarlo en todas las tallas por 399 euros. Innovation Circular Design Story. Vestido multicapa largo de organza y tul con estampado digital. Modelo maxivolumen de un solo hombro con capa superior suelta por encima de los brazos, corsé forrado con varillas y cremallera oculta en un lateral. Falda maxivuelo con capas asimétricas, más cortas delante. Forrado. Confeccionado íntegramente con tejidos monomaterial para facilitar el reciclaje. Tejido fabricado en poliéster reciclado proveniente de textiles reciclados.