H&M tiene una nueva colección infantil para Halloween a precios asequibles

Se acerca una de las épocas más deseadas por los pequeños de la casa, y no tan pequeños. No, no estamos hablando de la Navidad, para eso aún quedan un par de meses, aunque viendo los turrones en los supermercados y las luces ya en la calle todo hace pensar que sea mañana mismo. En tan solo dos semanas viviremos el día más terrorífico del año.

Para nosotros el 31 de octubre era el día de la castañada. Se asan castañas y bonitas. Una tradición que no se ha perdido, especialmente en los mayores de la casa, como nuestros padres o abuelos, pero otros han decidido ponerle un punto de miedo y diversión cuando cae la noche.

Los más mayores seguro que se marchan de fiesta, pero los más pequeños se quedan en casa. Eso sí, también será muy divertido, ya que seguro preparan postres y un gran surtido de galletas con caras terroríficas, decorarán la casa y se disfrazarán. ¿Truco o trato? Esta festividad es muy común en Estados Unidos, donde es originaria.

La colección más completa de Halloween

H&M ha querido sacarle partido a este día y ha sacado una divertida y original colección de ropa y algún complemento para los más pequeños de la casa. Encontramos absolutamente de todo.

“Desde adornos a caretas, disfraces aterradores, accesorios y mucho más, encontrarás todo lo necesario para tu pequeño monstruo en nuestra colección de Halloween para niños.

Explora los disfraces infantiles de Halloween y otros complementos que harán que los más pequeños sean tan terroríficos, encantadores o divertidos como quieran. Imagínate calabazas, esqueletos, murciélagos y fantasmas, entre otros, ¡y deja volar su imaginación en esta fiesta del terror!”, nos detalla H&M.

Además, echando un vistazo a su página web, donde se pueden comprar todos los productos, ya que muchos no están disponibles en tienda física, los precios no son nada excesivos. Encontramos un cubo de calabaza para recoger los caramelos por solo 6,99 euros o una capa de disfraz por 9,99 euros, un vestido de falda de tul con un estampado de calabaza por 14,99 euros, entre otros.

Tus hijos se lo pasarán en grande con esta colección. Algunas prendas pueden ser utilizadas para disfraces, pero a otras les puedes sacar mucho partido y utilizarla cualquier día del año, como la sudadera con motivo por 14,99 euros.

Esta colección se compone de 49 productos. Encontrar hasta botas y zapatillas. Ningún producto supera los 30 euros.