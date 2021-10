H&M tiene una vestido camisero que sienta igual de bien a los 20 que a los 50 años

H&M aboga por la comodidad como modo de vida y es por ello que sus prendas siempre suelen tener un material que ayude a ello. Sin embargo, no siempre es solo el material lo que hace cómodo una ropa y es por ello que la empresa de ropa ha apostado en esta ocasión por un vestido camisero en el que su formato hace incluso más que los materiales para hacernos sentir cómodas.

En esta ocasión vamos a hablaros de un vestido midi realizado en el 85% de su contenido en viscosa, una fibra sostenible que cada vez está más presente en todas nuestras prendas.

Este vestido posee un cuello camisero, botones delante y un canesú con pliegue de caja en la espalda que nos permiten colocárnoslo con cierta facilidad. Es un modelo de manga larga y que tiene los hombros caídos y los puños anchos. Además, posee un cinturón ancho que da cierta forma a nuestra figura.

Vestido midi

Este vestido midi posee un estampado de flores sobre un fondo rosa que lo convierte en una pieza muy singular, parecida a un kimono japonés.

Los materiales son en su mayor parte sostenibles y su precio está al alcance de prácticamente todos los bolsillos, ya que por solo 24,99 euros podremos hacernos con este vestido camisero.

Un problema recurrente

Pese a la nota que posee este producto es bastante elevada al tener un 4,2 sobre 5 estrellas posibles, lo cierto es que hay una queja recurrente entre las compradoras del mismo: su tamaño.

Los comentarios reflejan que quizás su talla menor debería ser algo más pequeña ya que es enorme. Veamos alguno de las reviews de los clientes: “El vestido es muy bonito, un estampado muy original. Pero es enorme. Pedí una xl ya que uso una 46 normalmente y caben dos como yo en el vestido. La lazada bajo el pecho no favorece” o “La tela y el diseño son muy bonitos pero talla muy grande, una más pequeña (aunque no hay) quedaría perfecto, no sé si lo devolveré, pero me da pena porque es precioso”. Dos mensajes a tener en cuenta a la hora de cobrar el tuyo.