H&M tiene los zapatos de bebé ideales para lucir sus mejores galas

Elegir el look ideal no siempre es una tarea fácil y con los bebés también puede complicarse. Elegir el estilo ideal para cada ocasión o decantarse por los complementos y calzado adecuado puede llevarnos un buen rato si no lo tenemos del todo claro y es por ello que apostar por las prendas más ponibles es siempre una buena opción.

Es por ello que estas bailarinas de bebé de H&M pueden ser esa opción ideal para tener siempre en tu armario cuando no sabes qué calzado escoger para que el look de tu bebé luzca lo más elegante posible. Dependiendo de la ropa que lleve puede darle un toque elegante o casual.

Los zapatos de bebé de H&M que sirven para todo tipo de ocasiones

Estos zapatos sirven para todo tipo de ocasiones y además son muy fáciles de poner gracias a la goma elástica situada en el empeine. Serán muy cómodos para tu bebé, fáciles de poner y no se le caerán fácilmente. Además, están disponibles en tres colores para que los combines como mejor te convenga.

Están confeccionados con una suela de goma termoplástica y un forro y plantilla de poliéster. Por otro lado, la parte superior está hecha de poluretano, imitando el brillo y la elegancia del charol. Destaca especialmente el detalle de los dos grandes lacitos de terciopelo que cubren la goma de la parte superior y le dan un toque dulce y muy formal.

Posen además unas tiras del mismo material en la parte trasera el zapato para facilitar la labor a la hora de ponérselos a tu bebé. Son muy prácticos y ponibles y sin duda se convertirán en un imprescindible en el armario de tu bebé. Podrás adquirirlos en diferentes tallas desde la 14 a la 25 en cualquier tienda física de H&M o en su página web por tan solo 12,99€.

