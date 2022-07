Ikea te permite sobrevivir a la ola de calor con un invento que siempre tendrás a mano

Si existe un factor que esté destacando por encima del resto este verano, es la ola de calor que asola todos los países del continente europeo. Una ola que conlleva unas temperaturas que sobrepasan con facilidad los 40ºC, motivo por el cual las distintas plataformas como Carrefour, Lidl o incluso Ikea han adaptado su catálogo para ofrecer a sus clientes medios de paliar el calor.

Lo cierto es que en plataformas como Lidl o Carrefour nos topamos con todo tipo de productos enfocados a mantener fresco nuestro hogar a pesar de las altas temperaturas que se alcanzan en la calle. Sin embargo, tan importante es mantener un clima refrescante como mantenerse hidratado en todo momento para mantener una temperatura corporal baja. Y es aquí donde Ikea entra en juego.

Entre todos los productos decorativos que conforman el catálogo de la cadena sueca, la gran mayoría de ellos destacan no solo por cumplir con una función estética, sino por estar dotados de una gran utilidad para facilitarnos algunas tareas de nuestro día a día. Y dadas las condiciones climatológicas que estamos viviendo, el producto del que vamos a hablar hoy es el mejor ejemplo de ello.

Bebidas frescas a mano gracias a Ikea

A todos nos ha ocurrido en algún momento ir al frigorífico a por agua fresca y toparnos con que no queda ni una botella. Por ello, no hay mejor solución que tener a mano nuestra propia nevera. Es por eso que Ikea ofrece a sus clientes TILLREDA, un frigorífico de mano perfecto para ubicar en una habitación, un ático o cualquier lugar en el que queramos tener a mano nuestro propio alijo de bebidas frescas.

TILLREDA, la mini nevera de Ikea que arrasa en verano.

Muy similar a los minibares que hay en las habitaciones de hotel, la función de este producto de Ikea es la misma: recurrir a él cuando por cualquier motivo no haya ninguna otra alternativa. Cuenta también con un compartimento congelador en el cual podemos colocar aquellas bebidas que queremos que se enfríen más rápidamente.

Algo llamativo a pesar de sus medidas, que son de 47x45x49 cm. No es excesivamente grande, por lo que no ocupará un gran espacio en ninguna de las estancias de nuestro hogar. No obstante, está tan bien distribuido que no tendremos ningún tipo de problema para colocar un número considerable de bebidas o alimentos, ya que tiene una capacidad de 43 litros.

Por otro lado, cuenta con un cable de 1,7 metros que posibilita el hecho de ubicarlo en diversas zonas del habitáculo, aunque los enchufes no se encuentran en buena posición. Permite montar la puerta en cualquiera de los dos sentidos, e incluso incluye una bandeja para descongelación.

Un producto que, además de todas estas utilidades mencionadas, cuenta con una garantía de 3 años, por lo que podréis haceros con él sin miedo a que deje de funcionar. Toda una oportunidad para combatir el calor, con la que os podéis hacer en cualquier establecimiento de Ikea o en la página web de la cadena sueca por un precio de tan solo 119 euros.