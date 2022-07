La innovadora sombrilla de Ikea que te protege del sol en cualquier posición

Recién comenzado el mes de junio, la cuenta atrás de cara al pistoletazo de salida del verano ya ha comenzado. Sin embargo, a pesar de que oficialmente aún nos encontremos en primavera, el buen tiempo no se ha hecho esperar. Por este motivo, diversas plataformas como Ikea, ya han adaptado su catálogo para ofrecernos productos enfocados a este tipo de meteorología.

Y es que ya hemos hablado sobre diversos productos que la cadena sueca ha añadido a su catálogo con el objetivo de facilitarnos la vida con la llegada del calor. Productos que van desde algunos que se centran en aspectos de lo más rutinarios, hasta otros artículos de Ikea que buscan formar parte de la decoración de nuestro hogar y, al mismo tiempo, darnos un respiro frente al calor.

El complemento de jardín con el que Ikea combate el calor

Precisamente uno de esos elementos que combina lo estético de decorar nuestro hogar, en este caso nuestro jardín, a la vez que cumple una función concreta, es la sombrilla TVETÖ. Y es que no es una cualquiera, sino que se trata de una sombrilla reclinable que podemos regular en todo momento con el objetivo de buscar la protección idónea frente a los rayos de sol.

La sombrilla reclinable TVETÖ, disponible en Ikea por 19 euros.

Algo que este producto de Ikea consigue gracias a un poste que permite que la propia sombrilla se doble sobre sí misma. No obstante, esto no serviría de nada si el producto no contase con una tela que nos protegiese correctamente de los rayos de sol.

Algo con lo que esta sombrilla sí cuenta, ya que está conformada por una tela resistente creada con un 100% de poliéster que cumplirá la función de protegernos de los rayos UV, bloqueando hasta el 96% de esa radiación ultravioleta.

Otro de los puntos a favor de este producto es que la tela que conforma la sombrilla se puede quitar y volver a colocar, algo que puede ser muy útil en caso de que necesitemos lavarla, algo que desde Ikea recomiendan hacer de forma regular. Eso sí, este lavado debe ser a máquina y, como máximo, a 40ºC.

Un producto enfocado a brindarnos el máximo bienestar posible este verano, protegiéndonos no solo de los rayos de sol, sino de las altas temperaturas. Un artículo que podréis encontrar en vuestro Ikea más cercano, o en la página web de la plataforma sueca, por un precio de tan solo 25 euros.