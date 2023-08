IKEA triunfa con su última apuesta para mantener el orden en tu espacio de trabajo

Ikea es, desde hace años, una de las principales referencias a nivel internacional dentro del ámbito de la decoración. Un hecho que le debe a unos precios sumamente competitivos, que, sumados a una variedad de catálogo con la que ninguna cadena puede competir, evidencia el por qué del auge de la plataforma sueca.

Sin embargo, esto no implica que, con el paso de los años, Ikea haya dejado de apretar el acelerador para seguir sorprendiendo a su fiel clientela. Y es que estamos hablando de una cadena que se adapte en todo momento a lo que necesitan y buscan sus clientes, desde aquellos más clásicos, hasta los que optan por estilos más modernos.

Leer más: Protege la privacidad en tu jardín con el seto artificial de ocultación de Leroy Merlin

Ikea sorprende con el complemento que aporta modernidad y ordena la casa

No cabe duda en lo que respecta a la ergonomía como uno de los principios básicos de Ikea a la hora de lanzar sus productos. Productos que, por norma general apuestan por diseños sencillos pero prácticos. No obstante, esto no implica que, en ocasiones, en la cadena Ikea no apuesten por la innovación. Y LÅNESPELARE da fe sobre este hecho.

LÅNESPELARE, el organizador de escritorio. Foto: Ikea.

Se trata de un producto que destaca por un diseño muy atractivo, conformado por una mano de madera que bien podría ser la extravagante decoración de un salón de diseño. Sin embargo, más allá de esta curiosa estética, se trata de una bandeja de accesorios cuya función no es otra sino mantener el orden en el escritorio de cualquiera de las habitaciones de nuestro hogar.

Un complemento sumamente útil, ya que sirve para ordenar desde cables hasta auriculares, por lo que ya no volveremos a tener nunca más este tipo de elementos desperdigados por la mesa. Y todo ello, de la mano de un material de haya maciza que brinda a este producto un aspecto de lo más clásico pero elegante, actuando como una decoración efectiva incluso cuando no tiene nada encima.

LÅNESPELARE, el organizador de escritorio. Foto: Ikea.

Un producto con el que la cadena sueca demuestra no tener miedo a innovar, de la mano de algunos productos extravagantes que pueden llegar a rivalizar con el estilo de la competencia, mirando fijamente a los diseños de Maisons du Monde. Y todo ello, de la mano de este práctico y elegante invento, con el cual os podréis hacer en la página web de Ikea por un precio de tan solo 29,99 euros.