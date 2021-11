Ikea tiene una solución barata para ahorrar en factura del gas en invierno

La factura del gas es una de las grandes preocupaciones de la población, ahora que se aproxima peligrosamente el invierno. Porque la calefacción resulta ser un método bastante costoso para poder combatir el frío, y supone un gasto muy elevado, sobretodo, viendo el precio astronómico del gas. Por suerte para la población, Ikea tiene un método muy barato que ayudará, y mucho, a poder reducir el consumo de la calefacción, los radiadores y demás.

¿Y cuál es ese método? Pues las alfombras. Así es, algo tan sencillo y simple resulta ser un aliado importante a la hora de evitar que la temperatura en el interior de casa decaiga, pues retiene el calor, e impide que el frío del suelo ascienda. Así que no solo sirven para decorar, y para que el suelo no se ensucie, si no que tienen una función todavía más importante. Y en Ikea se pueden encontrar alfombras de todo tipo, desde simples y baratas, hasta alfombras de diseño y a un precio astronómico.

Alfombra Tiphede

Hay múltiples opciones, siendo la Tiphede la más popular, por su reducido precio, de 10 euros. Tiene un color natural y negro, y unas medidas de 120×180 centímetros, lo que le hace ser ideal para colocarla bajo la cama o el sofá, en la entrada de la casa o en el comedor… Además, se puede meter en la lavadora perfectamente, al no tener pelo. La Tiphede también se puede conseguir de color negro y beige, y de un tamaño más grande, de 155×220 cm, aunque su coste es algo superior: 17 euros.

Otra alternativa es la Raklev, una alfombra de yute, combinada con tiras de lana de varios colores, y que cuesta 29 euros. Sin lugar a dudas, es más original que la Tiphede, pero eso también se refleja en el precio. Sus medidas son de 160×70, y, en este caso, está pensada para ponerla en pasillos o sitios alargados y estrechos. No se puede meter en la lavadora, por lo que la única opción para limpiarla es pasarle la aspiradora y airearla.

Ikea ofrece dos opciones más

Pero la cosa no acaba aquí, pues Ikea tiene dos alfombras más. Una es la Langsted, que es la más barata de todas, pues tan solo vale seis euros, y sería para ponerla en el cuarto de baño o en alguna habitación. Mide 60×90 centímetros, y se puede conseguir en color azul, gris oscuro, gris claro, beige, verde y mostaza.

Alfombra Skanderup

Para acabar, está la Skanderup, que se puede conseguir a cambio de 29 euros, como la Raklev, y que está hecha a mano, a base de lana, con unas medidas de 80×150 centímetros.