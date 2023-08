El invento de SHEIN para evitar las molestas rozaduras de los tacones, ¡cuesta poco más de 2 euros!

La temporada de primavera-verano es una de las más populares a la hora de organizar ceremonias y eventos, ya sean bodas o comuniones u otro tipo de eventos más informales. En este tipo de ocasiones siempre nos surge la duda de qué vamos a ponernos, y no es sencillo dar con la opción ideal, pero Shein puede llegar a ser un buen aliado, ¡y no solo a la hora de elegir vestido!

Aunque es importante dar con las prendas ideales para la ocasión, hay otros aspectos que debemos tener muy en cuenta para conseguir el outfit perfecto, ya sean complementos como bolsos, joyería o accesorios para el cabello u otras opciones como el calzado, que siempre debemos escoger mirando la elegancia pero también la comodidad del mismo.

El accesorio de Shein para convertir tus tacones en un calzado cómodo para tus pies

Es cierto que las sandalias o zapatos de tacón son de los más estilizantes para combinar con tus mejores looks de invitada. Sientan genial, alargan tus piernas y dan un toque más elegante a cualquier conjunto; sin embargo, no es el calzado más cómodo del mundo y muchas personas no los soportan durante demasiadas horas, ¡pero Shein te trae la solución perfecta!

Las almohadillas antirozaduras de Shein. Foto: Shein

Una propuesta de lo más original que nos puede convertirse en tu salvación si tienes algún que otro evento este verano al que quieres llevar tus tacones favoritos sin sacrificar tu comodidad. Se tratan de unas almohadillas antirozaduras que se colocan en la parte del talón y que te van a ayudar a obtener una pisada mucho más cómoda y reconfortante.

No todos los tacones admiten plantillas, pero estas almohadillas que se colocan solamente en la parte trasera del zapato pueden ser perfectas incluso para sandalias de talón cerrado, ¡y son comodísimas! Están confeccionadas en poliéster y cuentan con un mullido que evita las molestas rozaduras provocadas por los tacones, además de proporcionarte una pisada mucho más cómoda gracias a su almohadilla.

La mejor opción para aquellas a las que les encanta llevar tacones, pero no los soportan durante mucho rato, ¡olvídate de llevar unas bailarinas de repuesto! Es un invento de lo más simple y funcional, merece la pena tenerlo siempre preparado en tu bolso y además puede incorporarse en otro tipo de calzado. Podrás encontrar el pack de dos almohadillas en la web de Shein ahora a un precio de tan solo 2,03 euros.