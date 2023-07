Megan Fox se suma a la tendencia de los microbikinis: te traemos la mejor selección de Shein

En verano, los bikinis se convierten en la prenda más usada en tanto en las zonas costeras como en los pueblos y ciudades, cuyos habitantes combaten el calor en las piscinas privadas y municipales. Y es que no hay nada más placentero que ir todo el día en bikini, tomando los rayos de sol y cogiendo ese tono bronceado que tanto te gusta lucir luego a la vuelta de las vacaciones.

Desde hace unos años la tendencia de los microbikinis empezó a tomar fuerza. De la mano de conocidas influencers y celebrities, Instagram comenzó a plagarse de publicaciones en las que todas ellas lucían este tipo de traje de baño en playas paradisiacas. Pero este año la moda de los microbikinis se ha extendido más que nunca. La última en sorprendernos ha sido, la estilosa actriz Megan Fox, conocida por su belleza y talento.

Megan Fox dejaba impresionados a sus fans con una publicación de varias instantáneas en las que aparecía con una especie de vestido transparente negro, con una abertura central que le permitía lucir la parte de arriba de un mircrobikini plateado de lo más estiloso. A todos sus seguidores les ha encantado el look de la actriz de Transformers. Y aunque existan marcas que los venden a precios muy elevados, nosotros como siempre tenemos las opciones económicas de la mano de Shein, el gigante chino que nunca nos decepciona con prendas con una calidad-precio excepcional. A continuación te mostramos los que hemos seleccionado.

Microbikini de canalé blanco con bordes azules

Este bikini de canalé blanco con bordes azules y detalle de perlas es un traje de baño original con el que no pasarás desapercibida. Es sexy y también tiene un toque surfero con el que atraerás todas las miradas en la playa, pero no olvides llevar la crema solar facial si no quieres que tu piel se dañe con el sol. Te recomendamos esta opción en stick de Mercadona. Este microbikini de Shein está disponible en una gran variedad de tallas y su precio es de 9,50 euros.

Este microbikini de canalé de Shein es una opción super bonita a menos de 10 euros. Foto: Shein

Microbikini metálico de color rosa

Este microbikini metálico en tonalidad rosa es toda una fantasía. Con el auge de la película Barbie, se hace imprescindible hacerse con uno de color rosa y combinar estas dos tendencias veraniegas. Impresionarás a todos luciendo este precioso bikini de Shein en tus publicaciones de Instagram. Te verás como toda una muñeca Barbie en las blancas arenas de tus destinos vacacionales. Su precio es de solo 7 euros. ¡Es toda una ganga!

Este microbikini metálico rosa nos recuerda a Barbie y cuesta solo 7 euros. Foto: Shein

Microbikini marrón con cordones laterales

Este bikini es una opción más discreta, sin dejar de ser sensual, característica principal de este tipo de bikini. Los cordones laterales te permitirán ajustarlo y adaptarlo a tu cuerpo de la forma que prefieras. La parte de arriba tiene un arito en el centro y también permite ajustarlo y hacerlo más pequeño o grande según la preferencia de cada persona. Tiene un precio de 8 euros.

Este microbikini marrón de Shein te permitirá lucir sexy a un precio muy económico. Foto: Shein

Microbikini con estampado multicolor

Por último, queríamos mostrarte este bikini de estampado multicolor, una apuesta más arriesgada para que seas la reina de la playa o de la piscina con este conjunto de bikini que dejará a todos atónitos. Con él destacarás entre todos los demás bañistas y, además, estarás muy sensual y favorecida, como la mismísima Megan Fox. Obtenlo en la web de Shein por solo 7 euros.

Con este microbikini con estampado multicolor no pasarás desapercibida en la playa. Foto: Shein

Si eres fan como nosotros de Megan Fox y quieres lucir igual de espectacular que lo hace ella en la playa, no dudes en seleccionar algunos de estos microbikinis y añadirlos a tu carrito de Shein. Por menos de 10 euros tendrás los bikinis que están en tendencia este verano.