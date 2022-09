Serás la invitada de boda perfecta este otoño con estos vestidos tan sofisticados

En este momento seguro que todas tenemos alguna invitación de boda, ya que septiembre y octubre siguen siendo temporada alta de celebraciones. Toca pensar en vestidos de invitada de estos meses, en los que aunque no hace mucho frío, si que hay que llevar una capa más, y además es que haga el tiempo que haga, no hay nada más elegante que un vestido o traje de manga larga. Este es el momento ideal de buscar esa opción en la que no tengas que complicarte mucho para el look final, y que además tenga ese aire de vestido sencillo pero muy sofisticado. Y bien de precio.

Vestido de tubo drapeado de Zara

En concreto, esta pieza de Zara (39,95 euros) resulta superfemenina y sofisticada no solo por ser de tubo, sino por su drapeado en los laterales. Su cuello también es fluido y sus mangas son largas, permitiéndote lucirlo incluso en los días más fríos. Además, su color rojo es perfecto porque será uno de los que marcarán tendencia este otoño.

Lo tiene todo para convertirse en uno de los vestidos estrellas de esta temporada para eventos. Un modelo de corte midi confeccionado con tejido con mezcla de viscosa que tiene brillo en su acabado.

Vestido satinado nudo de Mango

Mango ha diseñado un vestido midi satinado, en color gris antarcita, para las más discretas. Un diseño que pertenece a la línea de Selection y que es de tela satinada con un gran nudo decorativo en el frente.

Una prenda que puede ser tuya por 59,99 euros y que está confeccionada en un tejido premium fluido. Es de diseño recto y corte midi, tiene escote de pico y manga larga, además de contar con una abertura en la espalda.

Vestido largo plisado de Massimo Dutti

Los plisados consiguen transformar un sencillo vestido liso en una prenda única. Este de Massimo Dutti tiene un diseño de largo midi con pronunciado escote en ‘V’, sin duda se va a convertir en ese estilismo que te solvente cualquier problema estilístico.

Un diseño en color azul oscuro que que podrás lucir con un chal cuando refresque. Confeccionado en algodón tiene un corte evasé y cuello cruzado en ambos lados. Tiene el detalle de un cinturón de estilo lazada a la cintura y es de lo más estiloso. Puedes conseguirlo por tan solo 89,95 euros.

Vestido de fiesta El Corte Inglés

Los vestidos cortos con capa siempre añaden glamour al outfit. Un diseño en color rosa palo y liso y que tiene pedrería en los hombros en color dorado y bolitas de colores.

De lo más sofisticado ya que la capa larga cae desde los hombros hacia el final haciendo de mangas y protegiendo el look para esos días de entretiempo. Su precio es de 190 euros en la página de El Corte Inglés.