La arrocera estrella de Russell Hobbs la tiene Carrefour rebajada por menos de 20 euros.

Los que no son muy cocinitas se preguntarán para qué es necesario tener una arrocera en casa pudiendo preparar el arroz en una olla normal. Son muchas las ventajas que puede ofrecer este producto: ocupa poco sitio, no necesita supervisión, no hace falta usar la placa, puede mantener la comida templada durante un día entero, puedes preparar grandes cantidades para varios días y lo mejor: no hay riesgo de pasarse o quemarse y ayuda a evitar el peligro de intoxicaciones con algunas bacterias como la Vacillus cereus.

Pero como con todo, hay que saber elegir la opción más económica y que además te aporte calidad y con todas las capacidades que te hemos mencionado. Una de las mejores del mercado es la Russell Hobbs 27030-56, con una potencia de 0,3 kW y una capacidad de 0,8 litros. Y, depende de donde la compres, el precio puede variar mucho. La mejor opción está en Carrefour.

Carrefour, la opción más económica

En concreto, la cadena de supermercados francesa pone a la venta la arrocera mediana, ideal para preparar platos a base de arroz y sin mucho esfuerzo. Tanto si cocinas para varios días como si improvisas un risotto para la familia, obtendrás hasta 6 raciones de arroz (de 200 gramos cada una).

Y con la función que mantiene el calor automáticamente, podrás repetir segundo y el arroz seguirá ahí, caliente y en su punto. Cuando hayas acabado, déjalo todo en manos del lavavajillas, porque el recipiente extraíble y antiadherente y la tapa de vidrio son aptos para el lavavajillas.

Fácil de limpiar en el lavavajillas

Otra de las ventajas es que se trata de un recipiente extraíble y antiadherente con una tapa de vidrio, todos estos elementos son aptos para el lavavajillas ya que, después de darse un banquete, lo último que apetece es tener que lavar cacharros. Así que siéntate, disfruta de la comida casera y deja el resto en manos del lavavajillas.

Carrefour tiene una oferta exclusiva en su página web. Frente a los 35 euros que cuesta en Planeta Huerto, la multinacional te lo deja por tan solo 19,90, una rebaja de diez euros frente a los 29,90 que costaba anteriormente. Si decides comprarlo ya, la fecha estimada de entrega será en torno al 12 de enero.