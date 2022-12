Leroy Merlin tiene el producto definitivo para ahorrar en calefacción a través de tu propio teléfono

Ya en plena etapa profunda del otoño, y a tan solo unas semanas de que arranque de forma oficial el invierno, las temperaturas bajo cero ya se han asentado en nuestro día a día. Unas temperaturas que nos obligan a buscar las alternativas idóneas para paliar los efectos de este frío. Y plataformas como Leroy Merlin, nos ayudan a encontrar algunas soluciones para hacer frente a estas temperaturas.

En nuestra propia casa, la calefacción es la solución más efectiva. No obstante, debido a la subida del precio en la electricidad que hemos experimentado a lo largo de este año, mantenernos calientes puede salirnos por un ojo de la cara. No obstante, algo de lo que muchas personas se han dado cuenta, es de que un termostato nos puede ayudar no solo a mantener nuestro hogar caliente, sino a reducir la factura de la calefacción.

Leroy Merlin calienta tu casa y te ayuda a ahorrar energía

En este sentido, el termostato inteligente tadoº V3 es una de las opciones más factibles con las que podemos toparnos en Leroy Merlin. Se trata de un termostato con el que puedes controlar a tu antojo la temperatura en tu hogar en todo momento, teniendo en cuenta los tramos en los que es más barata la energía, y variando en función del frío que haga en la calle.

El termostato inteligente tadoº V3, disponible en Leroy Merlin.

No obstante, esto son funciones que cumplen prácticamente todos los termostatos. Lo que realmente hace destacar a este producto de Leroy Merlin es su estrecha relación con la tecnología. Y es que este termostato inteligente se puede controlar de forma remota a través de nuestro teléfono móvil, ya que cuenta con su propia aplicación, que podemos encontrar en la tienda de cualquier smartphone.

Bastará con que descargues la mencionada app en tu teléfono para controlar de manera fácil e intuitiva todas las variables, sin necesidad de tener que manejarlo desde el propio termostato. Por si esto no fuese suficiente innovación, este termostato también es compatible con asistentes del hogar, tales como Alexa, Apple HomeKit, Google Home… Además, tiene funciones inteligentes tales como la geolocalización o la detección de ventanas abiertas que también ayudan a ahorrar en la factura energética.

Un producto que nos echa una mano a la hora de ahorrar un dinero a final de mes, sin por ello renunciar a mantener en nuestro hogar un ambiente cálido y acogedor. Un dispositivo inteligente que nos simplifica en gran medida la mayoría de actividades relativas a las temperaturas, con el que te puedes hacer en la página web de Leroy Merlin por tan solo 119 euros.