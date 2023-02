Lidl apuesta por el futuro para acabar con los dolores musculares en nuestra propia casa

Son mucho los motivos que, a raíz de un estresante día a día, pueden derivar en problemas físicos para nosotros. El trabajo, el ejercicio, y tener que compaginar todo para hacerlo en un mismo día, puede tener como resultado la aparición de diversos dolores producto de este estresante ajetreo. Un problema al que hay que encontrar una solución.

Cuando estos dolores hacen acto de presencia a nivel muscular, siendo el dolor de espalda uno de los más habituales, lo más recomendable es acudir a un fisioterapeuta que recoloque las cosas en su sitio. Sin embargo, para aquellos casos en los que no sea posible, por motivos de tiempo o económicos, desde Lidl también cuentan con una solución perfecta.

Lidl te ayuda a liberar la tensión de tu cuerpo

Son varios los gadgets con los que la cadena germana cuenta en su catálogo en el ámbito de bienestar. Sin embargo, la lámpara de luz roja de la marca Vitalcontrol, parece un dispositivo traído del futuro para poner fin a todos estos dolores. Y es que, a través de este sistema de luz de infrarrojos podremos promover la vasodilatación de nuestros conductos y aumentar la circulación sanguínea.

La luz de infrarrojos de Sanitas, disponible en Lidl.

Gracias a esto, el dolor disminuirá en gran medida, a través de este sencillo tratamiento. Con una potencia de 100 W, y una pantalla que podremos regular hasta en cinco ángulos de inclinación para que se adapte mejor a cualquier postura, podremos aplicar este tratamiento sobre cualquier parte de nuestro cuerpo, con el objetivo de poner fin a esa tensión corporal a la que el estrés nos lleva.

Siendo un dispositivo que cuenta incluso con un certificado médico, estamos hablando de un sistema formado por un diseño de plástico, que no supera las medidas de 12x20x16’5 centímetros, por lo que encontrar en lugar en el que guardarlo cuando no lo utilicemos no será un problema. Además de todo esto, gracias a su temporizador, no tendremos que preocuparnos sobre si lo utilizamos más tiempo del debido.

Un gran problema propio del día a día de muchas personas, al que desde Lidl han encontrado una solución práctica y efectiva. Una solución con la que podremos decir adiós de una vez por toda a estos incómodos dolores, y podremos hacerlo a través de la propia página web de la cadena germana por un precio de tan solo 19,99 euros.