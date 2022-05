Lidl tiene un plato mexicano para cenar en tiempo récord

Incluso a la persona más aficionada a cocinar de todo el mundo, hay días en los que no le apetece ponerse frente a los fogones. Ya sea porque después de un largo día no te apetece ponerte a pensar en qué receta preparar hoy, o simplemente porque tu día no tiene horas suficientes para dedicar a este arte. Por suerte, supermercados como Lidl son conscientes, y por ello ofrecen algunas alternativas.

Es por estos dos factores que los platos preparados triunfan en gran medida en la gran mayoría de supermercados: no es necesario pensar qué cocinar, no requiere una habilidad especial, y en cuestión de dos minutos podremos llevar a cabo una enorme infinidad de platos.

Sin embargo, existen personas que aún no están convencidas por este tipo de productos, los cuales cuentan con una gran cantidad de alimentos ultraprocesados. Es por ello, que cadenas como Lidl buscan facilitarnos la vida en la cocina sin la necesidad de recurrir a este tipo de procesados. Y como ejemplo de ello, encontramos el producto del que os vamos a hablar hoy.

El plato mexicano que puedes preparar en cinco minutos

Y es que la cocina rápida no se limita únicamente a estos precocinados. Muchas veces, supermercados como Lidl ofrecen formas para dar vida a un plato de lo más sabroso en cuestión de minutos sin recurrir a ellos. Y como máximo exponente de esto, en la cadena germana podemos encontrar el relleno para fajitas de la marca El Tequito.

El relleno para fajitas de Lidl, disponible hasta en cuatro sabores diferentes.

Se trata de un producto que nos brinda el contenido para conformar cualquiera de estos platos mexicanos, ya sean fajitas, burritos o quesadillas. Nos propone una vía para cocinar, en la que lo único que tenemos que hacer es preparar el pan de pita que vayamos a utilizar, y calentar el contenido en una sartén o en el microondas durante solo cinco minutos.

Por si esta facilidad no fuese lo suficientemente llamativa, podemos encontrar hasta cuatro recetas distintas para dar toques muy diferentes a nuestros platos: podemos encontrar relleno de curry, de aguacate y pollo, de chili con carne, o de pulled pork, que incluye fiambre de cerdo y algunas hortalizas.

Opciones que nos permiten variar nuestras recetas en gran medida cuando nos ponemos frente a los fogones, y que nos brindan la posibilidad de disfrutar de platos deliciosos y muy variados entre sí en cuestión de minutos gracias a este producto de Lidl.

Y lo mejor de todo, es que cada uno de los botes de cualquiera de estos rellenos, que incluyen 400 gramos de contenido, cuestan tan solo 2,79 euros. Porque comer recetas de otros países de lo más elaboradas, nunca había sido tan rápido y sencillo.