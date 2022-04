El helado proteico de Lidl que recomiendan expertos del mundo del fitness

Como suele ser habitual en estas fechas, la primavera ha traído consigo de la mano el buen tiempo, aunque parezca que esté año se esté haciendo desear más que otros. Y aunque aún falten casi dos meses para que el verano de el pistoletazo de salida, ya nos podemos encontrar por la calle con estampas de lo más veraniegas.

Gente que disfruta de un tinto de verano en una terraza, niños que juegan en los parques al salir del colegio… Y, como no podía ser de otra forma, un imprescindible de esta etapa del año: niños y adultos disfrutando por las calles de un refrescante helado.

Se trata de uno de los alimentos fetiche que aparece cuando llega el calor, y es que cuando el sol pega, no hay mejor sensación que disfrutar de un helado de nuestro sabor favorito que nos refresque el cuerpo. No obstante, es un alimento prohibido para muchos, dado que su valor nutricional determina que no es un snack para nada saludable.

Lidl da una vuelta de tuerca a los helados

O al menos, así lo era hasta que Lidl ha añadido a su catálogo el helado proteico de galletas y crema. Un producto recomendado ampliamente por deportistas, ya que cuenta con todos los beneficios que aportan a nuestro organismo las barritas energéticas, pero en un formato hasta ahora inédito de helado.

El producto, de la marca Gelatelli, ofrece un snack helado precisamente con forma de barrita proteica. Tiene una cobertura de chocolate con leche, y está relleno de leche cremosa y pequeños trozos de galleta pastosa, por lo que cuenta con un sabor dulce que hará las delicias de los más golosos.

A pesar de esto, cada unidad cuenta tan solo con un total de 144 calorías, una cifra que se encuentra muy por debajo de los helados tradicionales. Entre sus ingredientes, destacan la leche desnatada espesada, el azúcar, la manteca de cacao y algunos edulcorantes, entre otros.

Si bien no es una opción totalmente saludable que te brinda la posibilidad de comerte un paquete al día, si nos encontramos ante un helado que destaca por encima del resto por ser mucho más adaptable a cualquier tipo de dieta.

Además, el precio por el que lo podréis encontrar en la cadena de supermercados germana es de 2,49 euros el paquete, que incluye cinco unidades de estos helados. Una opción que, sin duda, hará a más de uno desear que llegue el calor de una vez por todas.