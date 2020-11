La hamburguesa de 184 calorías de Lidl es la mejor del supermercado para la OCU

23 de noviembre de 2020 (13:20 CET)

Lidl es una de las cadenas de supermercados que más ha crecido en los últimos años en nuestro país. Una de las razones para que los germanos cuenten cada día con más clientes es, como ocurre también con Mercadona, la excelente relación calidad/precio de muchos de sus productos.

Pero lo mejor de todo para Lidl es que, al menos en cuenta a las hamburguesas veganas, la cadena puede presumir de tener la mejor según un reciente estudio de la OCU. Estudios que realiza la Organización de Consumidores y Usuarios que, teniendo en cuenta que en España son cada vez más los que intentan llevar una alimentación sala y saludable, tiene cada vez mayor impacto.

My Best Veggie de Lidl, la mejor según la OCU

En el primer puesto de este top 5 de mejores hamburguesas veganas según este estudio de la OCU aparece todo un referente en este segmento: el rulo vegetal de tofu y algas de la marca My Best Veggie de Lidl. Es la hamburguesa mejor valorada y con el mejor precio según la citada organización, un primer puesto que no va a hacer otra cosa que ayudar a que se distancie aún más de sus perseguidores. Y una de las razones es que tan sólo tiene 184 calorías por cada 100 gramos.

Perseguidores entre los que aparecen ni más ni menos que la Hamburguesa Kione de Mercadona, de la que la OCU destaca por encima del resto su contenido bajo en azúcares así como su excelente relación calidad/precio.

También aparece en este top 5 la opción de El Corte Inglés, en este caso la Hamburguesa vegetal mediterránea BIO, cuyo mejor argumento son las condiciones higiénicas según la OCU.



La hamburguesa vegetal mediterránea de El Corte Inglés destacada por la OCU.

Por último, tanto la Hamburguesa de soja, tomate y albahaca de Sojasun como la Veggieburger de tofu y espinacas Gut Bio de Aldi también merecen estar en este top 5 en el que, eso sí, por encima de todas, se alza de nuevo la opción de Lidl.

Una hamburguesa que, más allá de ser la más exitosas entre los vegetarianos, está también conquistando a los que quieren llevar una alimentación saludable.