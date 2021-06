Lidl trae a España un sillón hinchable con capota para usar en la piscina

Ya está aquí, ha llegado el calor. A menos de tres semanas para que sea oficialmente verano en España, las temperaturas comienzan a recordar más a las de la temporada estival que incluso a las propias de primavera. De hecho, en varias regiones españolas se llega a alcanzar más de 30ºC y, con ello, se abre la temporada de playas y piscinas.

Respecto a estas últimas, que tienen muchas ventajas respecto a las primeras, como que el agua no es salada y evitas el picor en tu piel una vez te secas, así como la sensación de suciedad producto de tener arena enganchada, cabe decir que no siempre son más cómodas. El suelo de piedra, la ausencia en muchas ocasiones de tumbona o el tener que salirnos del recinto para ponernos a la sombra porque no podemos clavar sombrillas son varios de esos elementos con los que teníamos que lidiar hasta hoy.

No obstante, la cadena de supermercados Lidl ha sacado a la venta esta isla hinchable para piscina con sombrilla incorporada que revolucionará la experiencia de pasar la tarde en el agua en el jardín de tu casa. Esta isla es válida tanto para usarla dentro del agua, como una isla, sobre la que te podrás subir y disfrutar de un buen libro mientras te deslizas por la superficie acuática como para usarla en tierra y dejarte secar a la sombra.

Además, incorpora un toldo desmontable con el que protegerte del Sol que aporta una protección contra el Sol de UV +50, un complemento ideal para la crema solar, para leer al aire libre en horas de Sol o incluso para poder ver mejor la pantalla de tu teléfono.

Otro de los detalles que convierten esta en una opción segura para este verano son sus respaldos con 2 soportes integrados para bebidas, por lo que podrás estar con amigos o pareja disfrutando de una buena cerveza o refresco recién salido de la nevera en medio del agua.

Y es que este es otro detalle importante ya que, gracias a su capacidad de resistencia y flotabilidad de 200kg podrás subirte con otra, puede que hasta dos personas más con la total garantía de que soportará vuestro peso. Tampoco estaréis apretados, ya que, una vez inflado, esta isla tiene unas medidas aproximadas de 200 x 201 x 158 cm.