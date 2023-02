El look con abrigo camel de Rosario Nadal en ARCO que puedes recrear con estas prendas de Zara

Un año más, Madrid se ha convertido a finales de febrero en una de las ciudades más importantes en lo referente al arte contemporáneo gracias a la celebración de ARCO Madrid, una Feria Internacional de Arte Contemporáneo española con un gran prestigio que ha conseguido convertirse en una de las plataformas del mercado del arte más importantes a nivel internacional.

No solo es importante a nivel artístico, sino que es un evento muy destacable en el mundo de la moda, y es que los looks de las grandes figuras públicas que acuden a esta ceremonia son todo un tema de conversación durante los días siguientes al evento, ¡y no es para menos!

El sencillo look de Rosario Nadal en ARCO que podrás recrear gracias a Zara

A lo largo de la jornada hemos visto outfits de todo tipo, desde la elegancia de Carmen Lomana con su look de Christian Dior hasta la «brillante» opción elegida por la reina Letizia de la mano del diseñador Moisés Nieto. A pesar de haber presenciado looks tan despampanantes, hemos podido observar otras opciones más sencillas que tampoco han pasado desapercibidas.

Este es el look elegido por la ex modelo ha llamado la atención de muchos por su sencillez y elegancia, y es que ha decidido apostar por un total look en negro con botas cowboy y un abrigo camel en contraste. Una elección que nos encanta y que hemos podido recrear con algunas prendas de Zara. ¡Está al alcance de tu mano!

Botas estilo cowboy

Unas características botas estilo cowboy como las que ha elegido Rosario para este look son bastante características, Zara cuenta con una opción muy similar. Se trata de un zapato tipo bota alta cowboy de estilo minimal de caña ancha con acabado en punta y tiene un precio de 109 euros.

Abrigo camel

Por otro lado, otra de las prendas más características de este look es sin duda el abrigo camel que hace contraste con el resto de prendas y le otorga un estilo de lo más elegante al conjunto. Esta opción de Zara con cuello solapa y manga larga con hombreras es ideal para hacer tus propias combinaciones a un precio de 69,95 euros.

Por último, para conseguir un total look en negro tan ideal como el escogido por Rosario Nadal, basta con hacerse con unos pantalones pitillos negros estilo traje como estos de 19,95 euros y un jersey básico también en color negro como esta otra opción de Zara por 15,95 euros. ¡Vestir de gala nunca había sido tan sencillo!