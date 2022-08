Copia tu look de aeropuerto a las celebrities, para tu próxima escapada

Juntar comodidad y tendencias puede parecer complicado para nosotras, pero no sabemos cual es el secreto de muchas celebrities que lucen ideales en el trance de pasar por el aeropuerto. Para nuestra próxima escapada podemos inspirarnos en ellas para lucir ideal de divinas que ellas.

Una de las tendencias más top desde hace algunas temporadas es la tendencia pijamera, en este caso ha sido Angelina Jolie la que se ha enfundado un conjunto pijamero para su paso por el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Y es que no hay nada mejor que viajar en pijama o bueno en una pieza que prácticamente lo es. La actriz y activista ha combinado este «pijama» con unas sandalias estilo palas de Valentino, un bolso amplio y unas gafas de sol muy en tendencia. Un look de diez para una de nuestras celebrities favorita.

Si la tendencia pijamera no va contigo no te preocupes nuestras celebrities nos han dejado otras opciones. En este caso ha sido Dakota Johnsson, que ha apostado por un boiler suit, una opción cómoda y con la que no nos rompemos la cabeza pensando que ponernos. La actriz lo combinó con unos botines en color crema de estampado floral, una muy buena opción ya que aunque este tipo de calzado no sea el más cómodo y podamos preferir unas zapatillas, si es el más grande y por eso es una gran idea.

Como no en esta lista no podría faltar alguna de las celebrities españolas más conocidas, como es Penélope Cruz. Quien ha apostado por un look cómodo que es ideal para cuando más llegar a nuestro destino tenemos que ir a la calle. La actriz española ha apostado por unos vaqueros de corte bootcut, una camiseta negra y una sencilla americana en el mismo tono. Atención al bolso de viaje: negro, al hombro, de proporciones generosas y en efecto cuero, un básico de los looks aéreos.