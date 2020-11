Los 10 peores detergentes de lavavajillas según la OCU

08 de noviembre de 2020 (13:45 CET)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sigue velando por el cuidado de los consumidores. Y su último análisis se basa en cuáles son los peores detergentes que puedes comprar en el supermercado. La organización ha publicado un listado con los productos que no son recomendables de comprar en la medida de lo posible.

Para llevar a cabo este análisis, la OCU ha realizado un rest en el que han tenido en cuenta varios factores. Por ejemplo, si son cuidadosos con el medioambiente, si las instrucciones de uso son claras y concisas, y también la calidad del lavado, el secado y la eficiencia.

Dicho esto, veamos cuáles son los 10 peores lavavajillas del mercado. Y atención, porque hay alguno que te sorprenderá y que seguramente tengas en casa.

El top 10 de los peores lavavajillas

El primero en la lista es el Flopp Eco Lavavajillas. Aunque solo cuesta 3,99 euros, su calificación un 43 sobre 100. Se vende en Carrefour o Dia y la peor nota se la lleva en "eficacia de lavado".

El segundo en el pódium de los peores tenemos el Carrefour Todo en 1 Limón. Obtiene un 44 sobre 100 y el precio de 60 pastillas es de 5,64 euros.

Seguimos en Carrefour con el Ultra Tabs. Obtiene un 46 de 100 y su precio es de 4,99 euros cada 40 dosis.

EL Corte Inglés también aporta productos a la lista. El Pastillas Lavavajillas Todo en 1 solo consigue un 47 sobre 100. Y no es precisamente barato. 26 lavados nos salen a 2,85 euros.

En el ecuador del ranking tenemos el Frosch Limón Verde. 40 dosis cuestan 5,85 euros y solo saca un 47 sobre 100 de valoración. Se salva gracias al impacto medioambiental y a las instrucciones.

Eroski, por su parte, mete en la lista las Cápsulas Todo en 1. Logra una puntuación de 49 sobre 100. Y cada 24 dosis cuestan 3,65 euros. Las instrucciones está bien, pero suspende en el apartado ECO y en la eficacia de lavado.

Seguimos con el Dia Todo en 1 Premium Pastillas. Aprueba por los pelos con un 50 sobre 100. Y cada caja de 35 dosis cuesta 4,59 euros. Suspende en el impacto medioambiental.

Fairy también entra en la lista de los peores con el Original All In One Cápsulas. Saca un 52 sobre 100 y es de los más caros. Cada paquete de 60 dosis cuesta 11,54 euros.

Llegando al final encontramos el Finish Power Gel 0% Sin Fosfatos. Obtiene un 53 sobre 100 y cada 60 lavados nos tocará pagar 9,29 euros.

Cierra la lista el lavavajillas de Somat 8 funciones Todo en 1 Pastillas. Saca un 54 sobre 100 y cada caja de 35 dosis cuesta 5,48 euros. Lo peor es el impacto medioambiental, pero aprueba por la eficacia de lavado. Es de los más comunes y está a la venta en Alcampo, Condis o El Corte Inglés, entre otros.