Los bolsos para móviles de lo más demandado para este verano

El verano es una época calurosa en la que cuantas menos capas llevemos encima, más a gusto y ligeros nos sentiremos. El problema de esto, especialmente en mujeres acostumbradas a no llevar bolso es que las prendas de verano no suelen contar con bolsillos donde poder llevar nuestras pertenencias más importantes, aunque solo sean el móvil y la cartera.

Este año ya hay una solución para eso y es que los bolsos para móviles se han convertido en toda una tendencia, ¡cómo lo oyes! Se trata de unos bolsos muy pequeños y funcionales que puedes llevar incluso colgados al cuello de forma que no tendrás que preocuparte por no tener dónde llevar tu móvil y además es perfecto si no eres de las que te gusta llevar bolso a todas partes.

Se trata de un complemento más que añadir a tu outfit y existen estilos y diseños muy variados en diferentes cadenas o tiendas de ropa. Di adiós a tu bolso diario y pásate a los porta-móviles, que podrían convertirse en una de tus opciones favoritas y más cómodas para esta temporada.

Oysho

La cadena Oysho cuenta con una opción diseñada en crochet y con un diseño a rayas muy sencillo y funcional. Es de color amarillo y negro con un pequeño cierre de solapa que recuerda a las antiguas fundas de tela y que podrás colgar a tu cuello de una forma muy cómoda. Está disponible en tiendas de Oysho o en su página web por 15,99 euros.

Bimba y Lola

Si quieres una opción más premium, esta propuesta de Bimba y Lola te encantará nada más verlo. Se trata de un pequeño bolso de nylon en color turquesa con cierre de cremallera y un bolsillo exterior con goma ajustable, ideal para llevar solo lo imprescindible de una forma cómoda y con mucho estilo. Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Bimba y Lola o en su página web por 78 euros.

Stradivarius

Si prefieres apostar por algo diferente y atrevido, prueba a salirte de tu zona de confort con este estiloso bolso-monedero de Stradivarius con diseño de flecos. Un bolso pequeño y funcional que nos recuerda a ese estilo country tan atrevido y glamuroso. Cuenta con una cadena plateada que podrás ponerte cómodamente al cuello para llevar tus enseres más importantes. Está disponible en tiendas de Stradivarius por 25,99 euros.

Zara

Si la idea del porta-móviles te gusta, pero necesitas algo más glamuroso para poder llevar a ceremonias, fiestas o eventos, esta opción de Zara es perfecta para ti. Tiene el tamaño ideal para llevar solo lo imprescindible y está compuesto por un diseño de abalorios en tono fucsia de lo más glamuroso. Cuenta con una cadena dorada para poder colgarlo cómodamente de tu cuello y está disponible por un precio de 22,95 euros.

Una gran cantidad de opciones y posibilidades para que digas adiós a tu bolso de diario y añadas uno de esos prácticos porta-móviles a tu rutina. El complemento perfecto para este verano que podrás conjuntar a la perfección con tus mejores outfits.