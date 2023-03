¡Solo quedaba ella! La reina Letizia ya luce estampado de lunares con este vestido de Massimo Dutti

En sus últimas apariciones públicas, la reina Letizia ha demostrado que ha recibido la primavera con una selección de looks diarios impresionantes, como el vestido con estampado de lunares de Massimo Dutti que llevaba puesto en el evento oficial del pasado miércoles.

La reina Letizia visitó la Biblioteca Nacional de España en Madrid para ver la exposición «Nebrija (c. 1444-1522). El orgullo de ser gramático ‘Grammaticus Nomen est Professionis’ es una muestra que estará abierta hasta el 9 de abril. La exposición conmemora el V centenario de la muerte del humanista español Antonio de Nebrija y presenta una retrospectiva de su vida y obra.

En su visita a la exposición, la reina Letizia eligió uno de sus vestidos favoritos, se trata de un diseño muy original de Massimo Dutti con un estampado de lunares favorecedor que ha usado en varias ocasiones.

Este vestido lo hemos visto en la reina Letizia en varias ocasiones, como durante un viaje de Estado a Seúl que hizo junto al rey, así como en otras ocasiones más informales en su agenda oficial. La reina no teme experimentar con algunas de las tendencias más destacadas y ha demostrado que el estampado de lunares es un must have esta primavera.

Es una pena que el vestido de lunares que llevó la reina Letizia ya no esté disponible, pero hay opciones similares en el mercado. Por ejemplo, buscando en Massimo Dutti nos hemos encontrado con un conjunto con estampado de lunares que es una alternativa asequible y de tendencia para aquellos que buscan un estilo similar al de la reina Letizia.

Conjunto estampado lunares Massimo Dutti

Se trata de un conjunto de dos piezas compuesto por una camisa negra de acabado satinado, con estampado de lunares blancos y distinguidos botones dorados tipo joya en puños y cuello. Su precio es de 99,95 euros.

La parte inferior es una falda larga negra, con el mismo acabado satinado y estampado. Su precio es de 99,95 euros. Son dos prendas muy versátiles y pueden ser usadas tanto en un look casual con sandalias planas o bailarinas, como en un evento más formal como look de invitada.