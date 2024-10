No dejes que el mal tiempo te detenga: Decathlon tiene el abrigo que necesitas (y por menos de 50 euros )

El otoño es sinónimo de muchas cosas. Entre ellas, y siendo la más destacada, un descenso de las temperaturas que cambia por completo todas las costumbres del verano: las actividades, los planes, y, por supuesto, también la vestimenta, obligando a muchos a sacar del armario la ropa de abrigo antes de lo esperado.

No obstante, en muchos puntos de España, sacar la ropa de abrigo no es suficiente cuando las precipitaciones hacen acto de presencia. Unas precipitaciones que, por otro lado, no son suficientes para que miles de españoles dejen de llevar a cabo sus aficiones, como puede ser, sin ir más lejos, hacer una ruta por la montaña. Algo que, incluso cuando llueve, es posible de la mano de plataformas como Decathlon.

Leer más: Así es el pantalón de Decathlon con el que no volverás a tener problemas con la lluvia

El abrigo de Decathlon que apunta a convertirse en el ‘top ventas’ de este otoño

Todo el mundo sabe que la plataforma francesa es el lugar ideal en el que podemos encontrar cualquier complemento relativo al deporte y a las actividades al aire libre. No obstante, en ocasiones, Decathlon es capaz de juntar ambos conceptos y ofrecer una solución para practicar ambas a la vez incluso esos lluviosos o nevados días otoñales. Y el ejemplo se puede ver en productos como el abrigo de montaña impermeable Quechua SH500.

El abrigo de montaña impermeable Quechua SH500, disponible en Decathlon.

Los productos de la marca Quechua son también desde hace varios años algunos de los más buscados a la hora de hacer senderismo y todo tipo de rutas por la montaña. Sin embargo, este abrigo combina comodidad y eficiencia, de la mano de un diseño ligero e impermeable, que evitará que te mojes los días lluviosos, pero que a la vez podrás utilizar en días en los que las temperaturas alcancen incluso -10ºC.

Pero, ¿esto es realmente posible? Lo es gracias a dos aspectos principales. En primer lugar, el forro de guata con el que cuente, que se basa en un textil no tejido elaborada a base de filamentos de algodón o similares materiales, que ayudan a condensar la temperatura. Por otro lado, cuenta con una gran solapa detrás de la cremallera de sus bolsillos, que sirve para proporcionar al conjunto un total de hasta 3ºC adicionales.

Sin embargo, lo verdaderamente importante es que no deje penetrar a la lluvia ni a la nieve. Para ello, cuenta con un revestimiento impermeable elaborado a base de un diseño sin costuras, a lo que se suman diversos complementos que evitarán la entrada de las precipitaciones: una capucha ajustable, mangas con tira autoadherente y bajo con autobloqueo, que evitarán que ni una sola gota de agua sea capaz de colarse dentro de tu abrigo.

El abrigo de montaña impermeable Quechua SH500, disponible en Decathlon.

Un aspecto funcional que, por si no fuera suficiente, se combina a la perfección con una gran elegancia, ya que este abrigo está disponible hasta en cuatro colores, por lo que te servirá como prenda de vestir también en aquellos días en los que las precipitaciones no hagan acto de presencia. Y, ¿qué precio tiene decir adiós al frío y a la lluvia y, además, estar elegante? En la web de Decathlon, ese precio es de 34,99 euros por tiempo limitado.