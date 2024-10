¿Es malo para tu salud el pan tostado de supermercado? La OCU resuelve la duda

Como todo el mundo sabe, en España la gastronomía juega un papel fundamental. No solo a la hora de atraer la atención de millones de turistas, sino también a la hora de conformar la dieta de todos los españoles. Y es que la característica dieta mediterránea, presente en países como España e Italia, es una de las señas de identidad de la Península.

Una dieta que se caracteriza por una presencia muy marcada de ciertos elementos. Sin ir más lejos, el aceite de oliva es uno de los alimentos que hace cuenta con una relevancia fundamental en esta dieta. Y al contrario de lo que sucede en otros países, el pan en todos sus formatos también representa una parte muy importante de la dieta de miles. Y basta con acudir a nuestro supermercado de confianza para encontrar todo tipo de panes.

La advertencia de la OCU sobre uno de los panes más vendidos del supermercado

Y es que más allá de las clásicas barras de pan para acompañar la comida o hacer un bocata, existen muchas otras vertientes que también juegan un papel fundamental en la dieta de muchos. Ejemplo de ello es el pan tostado, desde los crujientes hasta los integrales, que juegan un papel vital a la hora de, por ejemplo, hacer una tostada. Sin embargo, la OCU tiene sus reservas en lo que respecta a este alimento.

En las últimas semanas, la OCU ha lanzado un estudio en el que analiza un total de 125 panes tostados de supermercado, englobando todo tipo de estilos, desde los panecillos o mini canapés más blandos, hasta los panes tostados crujientes. No obstante, atendiendo a los valores nutricionales de estos panes, la OCU tiene noticias para los consumidores más habituales de estos panes. Y no son buenas noticias.

Los sorprendentes resultados de los panes tostados de supermercado… Y una alternativa

Como se puede observar en el informe elaborado de la OCU, atendiendo a los aditivos que incluyen, al procesamiento de los mismos, y a los propios valores nutricionales, tan solo 28 de estos panes obtienen una valoración saludable según la Escala Saludable de la OCU. Y en lo relativo a aquellos que no son recomendables, un total de 24 no pasan el baremo de la escala. Esto quiere decir que una alarmante cifra de uno de cada cinco panes tostados de supermercado no son recomendables según la OCU.

Entre los aspectos que llevan a esta conclusión, la OCU brinda una gran importancia a la elevada cantidad de sal y aditivos en la elaboración de este tipo de panes. Por otro lado, y siendo esto algo que atañe a todos los panes analizados, también advierten que el hecho de tratarse de un alimento deshidratado, tiene como efecto colateral que su aporte de grasas sea mucho mayor que el del pan normal, a pesar de que, en muchas ocasiones, estas grasas son saludables y van acompañadas de un alto contenido en fibra.

Por ello, teniendo en cuenta que uno de los principales problemas de estos panes tostados viene derivado del procedimiento para ser llevados a cabo, desde la OCU recomiendan que nosotros mismos tostemos el pan en la tostadora de nuestro hogar. Algo que no solo nos brindará unos resultados mucho más ricos, sino, además, unos resultados mucho más saludables.