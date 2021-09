María Pombo dispara al estrellato la novedad de Zara: inversión de 49,95 euros

El verano se acabó y el frío ya asoma a la vuelta de la esquina. No obstante, no debemos olvidarnos de la época entretiempo, en la que mejor dejar a un lado las prendas más frescas y no lanzarse todavía a las más calentitas. Y para este impás, en Zara encontrarás un blazer que te encantará y que puede ser tuyo por solo 49,95 euros.

El entretiempo ya está aquí. Y como suele ocurrir en estas fechas, los blazers vuelven a ser tendencia. Asimismo, es posible que en tu armario ya tengas tu favorito. No obstante, en Zara encontrarás una opción muy interesante para complementar esa pieza que tanto te gusta, pero a la que conviene dar un respiro de vez en cuando.

Zara tiene a la venta un nuevo blazer

El blazer es la chaqueta de entretiempo que no suele faltar en los escaparates en estas fechas. Y también es una de las que mejor combina con cualquier modelito, ya sean unos jeans o una falda elegante, así como con una camisa o una blusa. Looks que podrás realizar con el blazer que Zara tiene a la venta.

Cabe decir que este blazer de Zara es la nueva versión del que lucía la ‘influencer’ María Pombo hace unos días en su cuenta de Instagram. Y tal es la repercusión que le dio que ha provocado un aluvión de pedidos de la nueva versión. Hay tallas que ya no se pueden encontrar en la web.

El blazer de Zara está disponible en dos colores

Este nuevo blazer de Zara luce un diseño cruzado y cuenta con un corte estrechado que remarca la figura. Un rasgo que se ve acentuado por los botones situados a la altura de la cintura. Estos son metálicos, lo que le da un aire de lujo y glamour muy interesante.

Blazr de Zara

Por otro lado, este blazer cuenta con un cuello de solapa y con los hombros marcados Y también con unos prácticos bolsillos de solapa en la parte delantera.

Blazer de Zara

Este blazer está disponible en Zara en tallas que van de la XS a la XL. Y también en dos colores: verde o fucsia. Aunque como decíamos, algunas tallas ya han empezado a agotarse en la página web de la multinacional.