Massimo Dutti tiene el vestido para la red carpet o para tu próxima boda

Celebrities y hasta la reina Letizia han sucumbido a trajes y vestidos de Zara por lo que no sería de sorprender que este vestido de la nueva sección Studio de Massimo Dutti lo acabarás viendo en una Red Carpet o en la próxima aparición publica de la reina.

Puedes adelantarte a ellas y cautivar todas las miradas en tu próxima boda con este vestido. Este vestido de Massimo Dutti muestra feminidad y elegancia en todo su esplendor gracias a un diseño único y sofisticado con acabados exquisitos de alta calidad.

En cuanto entres a la boda lo que vas a oír es silencio ya que este vestidazo de Massimo Dutti es simplemente una bomba. Este vestido tiene un acabado satinado y esta confeccionado en tejido 100% seda morera. En cuanto a su diseño tiene un escote recto, cierre mediante cremallera lateral, tirantes finos y en el bajo con una abertura lateral. En un potente rosa fucsia junto con las plumas en el escote aporta una gran elegancia a la vez que ese punto más en tendencia.

Este vestido esta en la web pero aún no está disponible pero tiene pinta de que en cuanto lo lancen va a arrasar. Si quieres ser precavida y no quedarte sin el, puedes meterte en la pagina web de Massimo Dutti e introducir tu e mail y desde la firma española te enviaran un correo cuando lo lancen. Una gran forma de adelantarte y que no llegues tarde a por el.

Un vestido como este de Massimo Dutti con tanta personalidad no necesita mucho más adorno por lo mejor es que los accesorios sean más sencillo y menos llamativos. Una buena apuesta es como sugieren desde la marca de Inditex es apostar por un taconazo en un color rosa muy similar al vestido, unas sandalias de tiras finas que sean muy elegantes.

Leer más: No más cambios de zapatos en las bodas con este tacón de Lolacruz

En cuanto al peina una apuesta más sencilla como un moño bajo o unas ondas desenfadadas pueden ser una gran opción. El precio de este vestidazo de Massimo Dutti es de 169 euros.