El vestido para tu próxima boda en Massimo Dutti con una rebaja del 40%

Tienes una boda más informal y no sabes que ponerte para ir arreglada pero sin pasarte. Este tipo de bodas que en un principio parecen mejores por no tener que pensar que ponerse al final dan más dolor de cabeza porque aunque sea una boda informal no deja de ser una boda. En Massimo Dutti tienes la opción perfecta con un descuento del 40%.

Leer más: Olvídate del cambio de zapatos en las bodas con este tacón de Lolacruz

La tienda más pija del grupo Inditex es una buena opción para este tipo de eventos por su calidad. En esta ocasión podemos encontrar un vestido que será esa prenda perfecta para esas ocasiones donde quieres ir muy arreglada pero sin pasarte.

Este vestido de Massimo Dutti con estampado acuarela y un tejido fluido. Tiene cuello camisero, cierre mediante botones, cierre mediante cremallera lateral y puño abotonado. Además de forro interior. Este vestido de la marca de Inditex está hecho en Portugal. El largo de la prenda en la talla 38 es de 121,5 cm para hacerse una idea de como puede quedar. Un vestido en color nude que con el estampado de acuarela le da una gran personalidad.

Lo mejor de esta prenda de Massimo Dutti es su precio con el descuento del 40% pasa de los 129 euros a los 79.99 euros una buena rebaja para un prenda tan versátil. Una buena opción para conjuntarlo es con un tacón en color rosa palo o nude con mucho tacón y un bolso sencillo que no quite protagonismo al vestido. Un moño bajo como peinado le aportará ese aire de elegante para nuestras bodas y un chal transparente en un color más granate y liso le aportará ese toque más clásico.

Pero fuera del ambiente boda este vestido de Massimo Dutti también es muy ponible para situaciones más del día a día como puede ser una reunión en la oficina o una cena con amigos.