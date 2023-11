¿Cuál es el mejor pienso para tu perro? La OCU responde a la pregunta del millón

Cada día es más habitual encontrar que, en millones de hogares alrededor de todo el mundo, las mascotas sean un miembro más de la familia. Un miembro que no es un mero entretenimiento, sino una responsabilidad que debemos asumir, de la mano de todos los aspectos fundamentales: higiene, entretenimiento, alimentación…

Precisamente en lo relativo a la alimentación de nuestras mascotas es donde más invertiremos, puesto que querremos ofrecer a nuestro amigo peludo el mejor pienso del mercado. Y hablando de los perros, como es habitual, desde la Organización de Consumidores y Usuarios han optado por hacer el trabajo sucio por nosotros, de la mano de un estudio con el que han concluido cual es el mejor pienso del mercado.

Son muchas y muy variadas las opciones para brindar a tu perro una alimentación saludable

Como es habitual, desde la OCU no son propensos a hacer las cosas a medias. Y por ello, han analizado un total de 27 piensos para perros de tamaño medio, es decir, entre los 10 y los 25 kilos. Y entre los aspectos a estudiar, destacan los ingredientes de cada pienso, la calidad de empaquetamiento, el procesado de cada uno…

Y entre los mejores, en lo más alto de la lista, se encuentra el Orijen Original, que se puede encontrar en cualquier veterinario especializado. Un pienso del que la OCU ha destacado la calidad de sus ingredientes, así como la calidad del proceso de conservación del mismo. Sin embargo, los 12,45 euros/kg que cuesta, lo convierten en un pienso algo inaccesible para algunos bolsillos, siendo también el más caro de la lista.

Sin embargo, podemos toparnos también con grandes opciones a un precio muy inferior. Y el ejemplo perfecto de ello es el Compy Pollo, disponible en Mercadona. Un pienso que destaca por la calidad de la proteína y la alta dosis de vitaminas con la que cuenta, además de un precio increíblemente inferior al previamente citado, costando tan solo 1,50 euros/kg.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias. Y es que algunos piensos como el Brekkies Delicious Buey ni siquiera han llegado a pasar el corte establecido por la OCU. Y en el caso de este producto, se debe a que no incorpora la cantidad básica que no puede faltar de metionina, un aminoácido absolutamente imprescindible en la dieta de un perro.

Foto: Pexels.

Son muchos más los que se encuentran en un punto intermedio entre los mejores y los peores. Pero teniendo en cuenta que podemos encontrar opciones buenas y asequibles, lo más recomendable es brindar a nuestra mascota el mejor pienso que tengamos a nuestro alcance, apostando así por una dieta más saludable, que se verá reflejado en su salud.