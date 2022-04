Estas son las mejores cervezas en España según la OCU y es la más clásica

La cerveza es patrimonio de nuestro país: ya sea un sábado, domingo o un lunes. No hay momento en el que no pasemos por la terraza de un bar y alguien esté consumiendo una cerveza: grande o pequeña, de limón, 0,0, alemana o española. Es matemático. Lo cierto es que somos uno de los países más cerveceros, y, claro, no puede faltar una amplia gama de cervezas en cada bar, restaurante o supermercado.

Consecuentemente, como consumidores tenemos la responsabilidad de elegir bien la cerveza. Las opciones son amplias, pero… ¿Cuál es la mejor? Es la pregunta del millón. Nos podemos guiar por el ranking de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que, tras analizar 34 cervezas, ha determinado cuáles son las mejores. Dicho esto, te las enseñamos, para que la próxima vez, elijas bien:

Mahou cerveza clásica

Por supuesto que lo clásico nunca falla… Y Mahou es una de las cervezas más conocidas de nuestro país. Una cerveza que lleva con nosotros desde 1993, la típica pilsen de inspiración alemana, fermentación baja y un período de maduración que deja un sabor excelente. La elaboración es totalmente tradicional, y sin duda, es una de las más queridas en nuestros bares y supermercados. Podemos encontrarla por un precio aproximado de 1,72 euros el litro, y se lleva 74 puntos sobre 100, pero hay otra competidora que le planta cara…

Amstel original cerveza

Es la segunda de las clasificadas, pero con la misma puntuación. Puramente española, valenciana. Esta cerveza fabricada por Heineken. Su receta, hecha únicamente con ingredientes naturales, se mantiene intacta desde 1870. Por algo será, ¿verdad? El precio de esta es un poco más elevado que la Mahou, siendo de 1,78 euros por cada litro. E igual, se lleva 74 puntos.

Amstel clásica cerveza: nunca falla

Para rematar el podio, otra de Amstel, esta vez en su versión clásica, mucho más económica y accesible, estando el litro a 1,12 euros. Con un sabor suave y agradable. Muchos dicen que es una cerveza de marca pero que compite directamente con las de marca blanca por su precio. Burbuja fina, sin demasiado toque a maíz… Así que si buscas un pack a buen precio, recuerda que está a casi 60 céntimos menos el litro.

Mahou 5 estrellas cerveza especial

La cinco estrellas es ya algo superior. Para los mañs cerveceros. Es la Mahou de toda la vida, pero destaca por su color dorado, con un buen balance gustativo, de espuma cremosa y consistente, con un sabor característico, moderado y fino, de aroma afrutado. El litro de esta cerveza súper es de 1,97 euros, y la OCU le otorga una puntuación de 71 sobre 100 puntos.

Estrella Galicia cerveza especial

La quinta mejor situada es la de Estrella Galicia cerveza especial. Cerveza de color dorado brillante que parte de una selección de maltas y lúpulo especialmente amargos y su proceso de cocción, fermentación y maduración transcurre a lo largo de más de 20 días. Ello hace que esta cerveza tenga un agradable y característico sabor lupulado. La podemos encontrar en botellín o lata, a 2,12 euros el litro y una puntuación de 69 sobre 100.