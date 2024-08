Mercadona acaba con los mosquitos dentro de tu casa por tan solo tres euros

El verano es una época característica del año por muchos aspectos. Más allá del buen tiempo, las tardes de playa o los cuerpos bronceados, los mosquitos resultan año tras año la nota negativa de esta estación. Y es que es sumamente habitual terminar una jornada de playa o piscina con el cuerpo repleto de estas picaduras.

No obstante, se trata de un problema que no se limita al exterior únicamente, ya que, en muchas ocasiones, esos mosquitos se convierten en invitados no deseados en nuestros hogares. Algo de lo que son plenamente conscientes en Mercadona, y por este motivo, han lanzado un innovador producto pensado para acabar con este problema de raíz.

La solución más efectiva de Mercadona para acabar con los mosquitos en casa

A lo largo de los años, han destacado muchas soluciones para combatir la plaga de insectos. Soluciones que se adaptan tanto a las personas a nivel individual, como son las pulseras de citronela, como a nivel global, de la mano de todo tipo de repelentes. Sin embargo, en Mercadona han apostado por una solución mucho más efectiva: el difusor insecticida antimosquitos de Bosque Verde.

El difusor insecticida antimosquitos de Bosque Verde, disponible en Mercadona.

Un complemento que se olvida de las soluciones clásicas para apostar en su lugar por el uso de estos enchufes eléctricos, cuya principal función gira en torno a la emisión de un insecticida de forma constante tras ser conectado a la corriente eléctrica del hogar, creando de este modo una barrera de protección que los mosquitos no podrán atravesar, eliminándolos así por completo de tu hogar.

Otro de los aspectos a destacar de este producto en cuestión, que se puede encontrar en los lineales de cualquier Mercadona, es que incorpora un recambio líquido, por lo que no tendremos que comprar nada a mayores para empezar a aprovechar su funcionamiento. Por otro lado, la cadena valenciana también tiene disponibles en su catálogo recambios líquidos, con los que os podréis hacer por un precio de 1,80 euros.

Una solución con la que desde Mercadona nos ayudan a decir adiós a uno de los problemas más habituales de la etapa veraniega, eliminando de un plumazo la presencia de mosquitos en casa. Una solución a la que podemos llegar a través de este sencillo difusor, que contiene un total de 45 mililitros de insecticida, y que podréis encontrar en la web o en los lineales de vuestro Mercadona más cercano por un precio de tan solo 3,10 euros.