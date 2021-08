Mercadona recupera (y transforma) uno de los productos estrella que McDonald’s eliminó en España

Seguro que alguna vez has ido a un restaurante, especialmente de cadena rápida, con todas las ganas de saciar tu gula y probar tu comida favorita del lugar y te has encontrado con que ya no se fabrica. “El producto ha sido retirado, ya no lo vendemos“. Tu cara cambia por completo.

Eso es lo que le pasó hace años a los más pequeños de la casa cuando fueron a por su Happy Meal y en esta ocasión no les ofrecieron los famosos Fingers. McDonald’s decidió retirarlos hace ya unos años porque no eran saludables para sus clientes debido a ser un alimento demasiado graso.

Mercadona recupera los fingers, pero ahora rellenos de queso

Si los echas de menos te tenemos que dar una buena noticia. Mercadona recupera los famosos fingers de pollo de McDonald’s, aunque dándole un toque diferente, ya que apuesta por una dieta más saludable.

La cadena de supermercados valenciana ha decidido rellenar el pollo rebozado con uno de los ingredientes más consumidos en España, el queso.

Los fingers de pollo de Mercadona rellenos de queso ya se pueden encontrar en la sección de congelados por solo 2,20 euros. Son de la marca Hacendado.

Están compuestos por queso gouda al 42%, pan rallado, agua, masa para empanar, aceite de girasol, albúmina de huevo y sal, entre otros ingredientes y conservantes para que el alimento se mantenga en perfecto estado.

Mercadona ha elegido el queso gouda porque es uno de los que más sabor tiene y encanta a los más pequeños, los mayores consumidores de este producto.

Gracias a su potente sabor, no se disimula con el empanado y podemos degustar ambas cosas. Ahora mismo es uno de los productos más vendidos del supermercado.

Para que sea un producto mucho más saludable, nosotros te recomendamos hacerlos al horno en vez de fritos con abundante aceite. El resultado será exactamente el mismo, a tus hijos le encantará, y tendrá mucha menos grasa.