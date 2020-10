Mercadona retira las minipizzas Hacendado de sus tiendas y Twitter llora la pérdida

23 de octubre de 2020 (15:02 CET)

De vez en cuando Mercadona retira alguno de los productos favoritos de los clientes y éstos vuelvan en Twitter su frustración. Ocurrió ya con el gel de vainilla de Deliplus o su pizza de pesto. Y ahora ha sido el turno de las minipizzas Hacendado.

“Decidme, por favor, que no las habéis retirado”, preguntaba una usuaria de la red social, a lo que la cadena de supermercados respondió con una mala noticia: “Lamentamos informarte que ya no disponemos de este producto”. No obstante, Mercadona anotó la petición de esta clienta para intentar poner de nuevo a la venta este producto.

Mercadona me habéis roto el corazón, las minipizzas barbacoa eran los favoritas — ツ Patri (@patriconsal) October 1, 2020

Los lamentos se repiten. “Mercadona, me habéis roto el corazón”, dramatizaba otra usuaria de la red. “Las minipizzas de barbacoa eran mis favoritas”, continuaba. Este sabor y el de jamón york y queso eran los más solicitados por la clientela. “Llevo años comprándolas y salvándome en más de una comida. ¿Ya no las vais a vender?”, lamentaba otra.de nuevo.

@Mercadona no encuentro por ningún lado las minipizzas de barbacoa ni las de jamón y queso. Llevo años comprandolas y salvandome en más de una comida. Ya no la vais a vender? pic.twitter.com/HkyMLybRY9 — C r i s s .. !! ♌ (@CriisCrPcEmer) July 26, 2020

@Mercadona Habéis retirado los paninis y minipizzas? Por qué?. Estaban muy buenos. — Lauri 🌹 (@Laurirb97) September 17, 2020

@Mercadona buenas tardes. Habéis retirado las minipizzas de la sección de congelados? Un paquete de pizzas pequeñitas de 6ud.

Y las bolsas de mango y fresas congeladas, no las encuentro en mis zonas de Sevilla.



Gracias. Un saludo. — Ⓒⓔⓛⓘⓐ (@celia_034) October 14, 2020

Mercadona baja el precio de las mascarillas a 30 céntimos

Otro de los temas de Mercadona de los que se hace eco Twitter es la bajada de precio de sus mascarillas higiénicas desechables de Deliplus que sacó al mercado a mitad de 2020 tras la irrupción de la pandemia de coronavirus. A partir de ahora el precio pasa a ser de tres euros, frente a los 5,40 anteriores, por un paquete de diez unidades, lo que supone una rebaja del 40% y un precio por mascarilla de 0,30 céntimos.

#mercadona vende las mascarillas a 3€ el pack de 10 #toquedequedaesp — Javi (@_Javitus_) October 23, 2020

Esta decisión de la compañía presidida por Juan Roig viene después de la polémica que se desató en las redes sociales por el coste de este bien de primera necesidad y de uso obligatorio en España. El Gobierno marcó un precio máximo de 0,96 euros por cada unidad de mascarilla quirúrgica, según marca por ley el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero en Portugal los supermercados las venden hasta por menos de un céntimo.

Y es que esta semana se ha hecho viral el vídeo de un tuitero que, con ticket en mano, muestra como ha comprado en el país vecino 200 mascarillas por 17,40 euros, es decir, por 0,087 cada una. La cadena de supermercados valenciana ha reaccionado y, lejos de ofrecer un precio tan barato, ha decidido reducir el coste de los packs de protectores faciales.