Mercadona lanza una versión saludable de uno de los elementos prohibidos de cualquier dieta

Con el fin del verano, una etapa que se presupone de excesos, y la vuelta a la realidad, muchos se toman el mes de septiembre como el momento idóneo no solo de regresar a la rutina, sino también a continuar llevando a cabo esos hábitos saludables que son indispensables para tener un buen estilo de vida.

Esto es algo que atañe tanto al propio estilo de vida en sí, es decir, llevar a cabo una rutina activa que se aleje del sedentarismo, como a la alimentación. Y es que estos os son los pilares fundamentales de mantener una buena salud que nos permita tener un estilo de vida saludable. Y, en lo referente a la alimentación, en Mercadona podemos encontrar un sinfín de opciones.

Por el contrario a lo que mucha gente piensa, seguir una dieta no implica la prohibición inmediata de la gran mayoría de alimentos que no cuentan con ingredientes puramente saludables. La realidad dista bastante de eso, y es que, como no enseña el catálogo de Mercadona, existen alternativas saludables a productos que, por lo general, no lo son.

La alternativa al pan bimbo que recomiendan los nutricionistas

Un ejemplo de ello es el pan bimbo. Se trata de un elemento que forma parte de las dietas de muchos, ya sea en forma de tostadas o simplemente para conformar un bocadillo. Un alimento no muy recomendable para las dietas, ya que cuenta con una gran dosis de azúcares y grasas. No obstante, en Mercadona tienen la alternativa idónea: el pan de molde 100% integral sin azúcares añadidos.

El pan de molde 100% integral sin azúcares añadidos disponible en Mercadona.

Se trata de una alternativa no solo saludable, sino también deliciosa al pan bimbo tradicional, ya que cuenta con un 0% de azúcares añadidos, lo cual hace que los valores nutricionales de este producto de Hacendado tengan unas características mucho más saludables que el pan de molde tradicional.

Un pan integral que encuentra entre sus ingredientes harina integral de trigo, gluten de trigo, aceite vegetal, sal, vinagre de vino, fibra de trigo, harina integral de cebada, y diversos emulgentes y conservadores. Todo ello para conformar un producto con altas dosis de proteínas y, que como sus propios valores nutricionales indican, es mucho más saludable que el pan de molde tradicional: cada 100 gramos de producto, el aporte calórico de este pan se reduce a las 208 calorías.

Un producto con el que Juan Roig nos tiende su mano a la hora de apostar por alternativas saludables a algunos elementos que no suelen formar parte de las dietas, pero que nos ayudan a no tener que eliminarlos de nuestro régimen. Un producto que encontraremos en los lineales de Mercadona en paquetes de 400 gramos por tan solo 1,35 euros.