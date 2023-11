La última novedad de Mercadona: el snack de frutas que recomiendan los expertos nutricionistas

A lo largo de los años, Mercadona siempre se ha destacado como plataforma por muchos motivos. No obstante, por encima de todos ellos está el variadísimo catálogo con el que la cadena germana lleva productos de lo más variados a la cesta de nuestra compra. Un catálogo que, además, está en constante innovación.

Una innovación que lleva prácticamente cada semana a los lineales de Mercadona todo tipo de novedades de lo más variadas. Algunas ambientadas en una época concreta, como la Navidad, otras pensadas para no perder mucho tiempo en la cocina, y otras, como veremos en el caso de hoy, muy recomendadas por expertos en el ámbito de la nutrición.

El nuevo tentempié de Mercadona que arrasa entre los amantes de la comida saludable

En todos los supermercados podemos toparnos con un sinfín de opciones para picar entre horas, que varían entre algunas saludables y otras que no lo son tantos. Y Mercadona, como es lógico, no iba a ser la excepción, contando con una nutrida oferta de productos de este tipo. Sin embargo, el último en llegar ha causado auténtico furor no solo entre los clientes, sino también entre los nutricionistas: las barritas 100% de fruta de manzana y plátano.

Se trata de un producto de la marca Hacendado que ha llegado a los lineales de Mercadona para brindar a sus clientes la posibilidad de disfrutar de un delicioso bocado en cualquier momento del día, ya sea en el desayuno, o a media tarde, a modo de picoteo. Y en esta ocasión, lo hace de la mano de un snack delicioso a la par que saludable.

Un tentempié que destaca, en primer lugar, por los ingredientes que lo componen. Y es que entre ellos tan solo encontraremos un 56% de manzana deshidratada y un 44% de plátano deshidratado, sin ningún tipo de añadido que lo convierta en uno de esos snacks poco recomendables.

Son estos los motivos que han llevado a a algunos expertos del mundo de la nutrición a recomendar este tentempié, que se ha colado en tiempo récord entre los ‘top ventas’ de la cadena valenciana. Y es que, desde esta misma semana, ya puedes encontrarlos en los lineales de vuestro Mercadona más cercano por un precio de tan solo 1,75 euros.