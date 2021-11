Mercadona tiene una solución de 4,35 euros para los pelos sin brillo

Mercadona sigue ofreciéndonos soluciones para mejorar nuestra salud y belleza a bajo precio. En esta ocasión os vamos a hablar del nuevo sérum Liss Frizz Control que ha puesto a la venta de su marca asociada Deliplus, producto que por 4,35 euros nos permitirá darle vida a todos aquellos cabellos que han perdido el brillo con el paso del tiempo.

Por ese precio reducido podremos conseguir un bote de 200 mililitros que nos ayudará a mejorar el brillo del pelo y controlar el encrespamiento del mismo. Además protege del calor y no apelmaza el cabello, por lo que se convierte en un producto más que interesante para tener en nuestros hogares.

Este sérum iluminador está compuesto por aceite de Camelia, un complejo de aceites vegetales y vitamina E que provocan que nuestro cabello pueda volver a brillar como en sus mejores días.

Sérum de Deliplus

Fácil de aplicar

El modo de empleo es sencillo: sobre el cabello húmedo se aplican de dos a cuatro pulsaciones con las manos y se reparte del medio a las puntas. No hay que aclarar, peinamos y secamos de manera normal. En cambio, si lo hacemos sobre pelo seco aplicamos una o dos pulsaciones como toque final, lo que nos brindará el brillo esperado con la compra de este producto.

Por supuesto hay que ir con ciertas precauciones como no frotarse con los ojos cuando se está aplicando, no ingerir o no inhalar. Además, de alejar este producto de los niños ya que puede ser peligroso.

Si tenemos todo esto en cuenta, comprar el sérum de Deliplus puede ser una de las grandes operaciones que hagamos para nuestra belleza en este otoño-invierno en el que no debemos perder el brillo que hemos tenido en otras épocas del año que suelen ser más ociosas como la primavera o el verano.