Las merceditas de Zara que no tienen nada que envidiar a las de Dior

En los últimos años, el llamado estilo francés se ha convertido en tendencia. Consiste en crear looks básicos pero con estilo, recurre a prendas sencillas combinadas con accesorios especiales (merceditas). Uno de los elementos más importantes para conseguirlo es elegir bien el calzado correcto. Los zapatos en cuestión responden a tendencias pero también a lo que más exigimos a un calzado: la comodidad.

Recordarás este tipo de calzado por su puntera cerrada y la pulsera (o pulseras) ceñidas sobre el empeine. Planas o de bajo tacón, las Mary Jane o merceditas ocupan un puesto de honor entre las tendencias de calzado esta temporada. Empieza a llevarlas ahora con calcetines (si te atreves) y en primavera con vestidos o minifaldas.

Además de ser un básico en el armario de las francesas, este calzado también lleva varias temporadas situándose en lo más alto después de que firmas como Miu Miu o Dior apostaran por ellos en las pasadas colecciones.

Como sucede con otras tantas tendencias, si bien estos zapatos no dejaron de aparecer entre los looks de las expertas (y con dinero) en moda del año pasado, no ha sido hasta ahora cuando se han colado de lleno. De todas las versiones de merceditas que han surgido, son las de Zara las que nos han llamado la atención, por su precio, porque son un básico en el armario, elegantes, bonitos y tienen la altura perfecta.

¿Por qué se llaman merceditas?

Todo comenzó en el siglo XIX, George Brummel, puso de moda unos zapatos de salón llamados pump, de punta redondeada y adornados con un lacito o una cinta que evitaba que los zapatos se salieran durante el baile.

En España, estos zapatos también llegaron a través de la corte, en concreto cuando reinaba Alfonso XII. Este se enamoró de la reina María de las Mercedes de Orleans, a la que se le llamaba cariñosamente Merceditas. Su romance fue intenso y muy fugaz, ya que tan solo 5 meses después de haberse casado, Merceditas enfermó y murió, dejando al rey totalmente desconsolado. Lo más curioso es que le dedicaron una canción que hacía referencia a este tipo de calzado, las merceditas, ya que fue uno de los regalos de boda que le hizo Alfonso a su esposa.

Zara apuesta por unas merceditas ‘low cost’

De tacón cómodo cuadrado, efecto acharolado negro, con dos tiras en el empeine ajustables y una pulsera extra a la altura del tobillo para un extra de sujeción, puntera cuadrada de aires retro que pone manifiesto el regreso de los años 60 como una de las estéticas que más protagonismo cobrarán este otoño 2022.

Zara trae unas merceditas modernas para combinar con todo tipo de prendas: vaqueros, faldas, pantalones anchos, etc. Estos zapatos tan versátiles puedes encontrarlos en la página web de Zara o en tienda física al precio de 39,95 en tallas desde la 35 hasta la 42.