La merienda de Mercadona que volverá locos a los más pequeños

Que Mercadona es un supermercado que se preocupa por personas de todas las edades, es algo que ha quedado más que demostrado en los últimos años. Y es que habitualmente hablamos de la adaptación del catálogo de la cadena valenciana a todo tipo de gustos, pero también es importante remarcar que, en muchas ocasiones, los gustos varían conforme lo hace la edad.

Por ello, el supermercado de Juan Roig procura no descuidar ningún nicho dentro de su clientela. Y en lo referente a los productos enfocados a los pequeños de la casa, la variedad del catálogo de Mercadona también ofrece un extenso abanico de posibilidades para conformar la dieta de los niños.

Unos niños que, por lo general, suelen ser bastante golosos, ya que están en la edad de volverse locos con las golosinas, el chocolate, y un sinfín de caprichos de los que todos hemos disfrutado en nuestra infancia, aunque, eso sí, con moderación. Por este motivo, Mercadona cuenta con diversos productos enfocados a los gustos de los pequeños.

Una merienda clásica que reinventa Mercadona

Sobre todo a la hora de la merienda, ya sea al salir del colegio por la tarde, o mientras descansan de una tarde de juegos, nada entra mejor que un aperitivo dulce. Y dejando a un lado clásicos como los bocadillos de pan y chocolate, Mercadona ha dado en el clavo con un producto sencillo, pero efectivo: el choco snack de Hacendado.

La merienda choco snack de Hacendado, disponible en Mercadona.

Un producto que, en resumidas cuentas, consiste en un vaso con crema de cacao, acompañado por palitos de pan para untar en el envase del chocolate y disfrutar del mejor sabor del cacao. Un alimento que ha existido toda la vida con distintos nombres, y ha marcado las meriendas de varias generaciones.

Entre los ingredientes que lo componen, destacan un 64% de crema de avellana y un 13% de avellanas por encima del resto. Pero también podemos toparnos con cacao magro en polvo, leche descremada, suero de leche en polvo, lactosa, y palitos de pan compuestos por harina de trigo, aceite de palma, levadura y sal.

No obstante, como es de esperar dados sus ingredientes, se trata de un producto a consumir con moderación. Así lo reflejan sus valores nutricionales, que revelan que el aporte calórico por cada ración, con un total de 55 gramos, se eleva a las 269 calorías. Una cifra que, sin embargo, no se aleja en exceso de este tipo de productos ultraprocesados, por lo que mientras se lo demos a los pequeños de forma responsable, no habrá ningún problema.

Un producto de Hacendado que se cuela como una de las mejores meriendas para los más pequeños de la casa, disponible en los lineales de Mercadona con dos unidades de 55 gramos cada una, por un precio de tan solo 1,15 euros.